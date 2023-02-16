سيتي وبينونة.. لقاء الهروب في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تنطلق غداً مباريات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بمواجهة واحدة تجمع سيتي مع ضيفه بينونة تحت شعار الهروب من القاع. ويمتلك سيتي 13 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما يحتل بينونة المركز الـ15 برصيد 15 نقطة، وتتواصل مباريات الجولة بعد غد السبت بثلاث مواجهات، ويلعب الرمس مع التعاون، والذيد مع مسافي، وفرسان هسبانيا مع الجزيرة الحمراء، ويلتقي الأحد العربي مع الحمرية، والإمارات مع غلف إف سي، وحتا مع الفجيرة، والعروبة مع الحصن.

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