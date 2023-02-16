كلباء والعين.. قمة النشوة

المصدر: العين- طلحة عبد الله، كلباء – محمد فضل

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يحلُ العين ضيفاً على اتحاد كلباء اليوم لحساب الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وتقام عند الخامسة والنصف مساء، ويخوض كل طرف اللقاء بنشوة انتصاراتهما الأخيرة في المسابقة بعد تجاوز العين لعقبة الجزيرة وفوز النمور على الظفرة بثنائية، وتعني هذه الوضعية أن لاعبي الفريقين سيكونون في قمة الجاهزية للمواجهة.

ويتوقع أن يدفع مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي بذات الوجوه التي عادت من ملعب فارس الظفرة بالعلامة الكاملة بقيادة النجم حبيب الفردان أيقونة خط وسط النمور، وربما يشهد خط الدفاع عودة اللاعب عبد العزيز حمد بعد استيفاء عقوبة إيقافه، ويحتل النمور المركز الثامن برصيد 24 نقطة حيث يبحث الجهاز الفني عن النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

وقال مجيدي مدرب كلباء: نخوض مباراة صعبة أمام فريق قوي، ولديه لاعبون يمكنهم تغيير نتيجة المباراة في أية لحظة، فريقنا جاهز ونطمح إلى تقديم الأداء الجيد الذي يقود النمور إلى تحقيق النتيجة الإيجابية أمام العين، وآمل في أن يستمتع الجمهور بمباراة كبيرة ورائعة.

بدروه يدخل العين مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين على الجزيرة بالجولة الماضية، ويتطلع لمتابعة نتائجه القوية والاقتراب أكثر من الصدارة للمحافظة على حظوظه قائمة بشدة في الدفاع عن لقبه، وحرص المدرب ريبروف خلال الحصة التدريبية الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي صاحبت أداء اللاعبين في المباراة الأخيرة.

وينتظر أن يدخل مواجهة الليلة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم احتراماً لفريق اتحاد كلباء المتطور والذي يلعب اليوم بأرضه ووسط جمهوره، من المتوقع أن يدفع المدرب بنفس التشكيلة التي خاض بها المباراة السابقة مع تغيير طفيف بإشراك يحيى نادر منذ البداية بعد عودته من الإصابة وظهوره بمستوى متميز في مواجهة الجزيرة بعد أن أشركه المدرب في الشوط الثاني.

وأكد المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين أن مباراة فريقه أمام مضيفه كلباء اليوم تمثل لهم ثلاث نقاط مهمة ما يستوجب التركيز ومضاعفة الجهود، خصوصاً وأن المنافس فريق جيد ويتمتع بقدرات جيدة في التسجيل من داخل منطقة الجزاء.

وقال ريبروف: ندرك أن اتحاد كلباء سيقاتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وإذا لم نظهر قدراتنا ومهاراتنا الحقيقية على أرض الملعب لن يكون لدينا أي فرصة للفوز بنتيجة المباراة، وأعتقد أن وضع الفريق جيد في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار عودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق، وفي مباراتنا الماضية كان للبدلاء دور كبير في تحسن أداء الفريق، وأتمنى أن أرى جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، علماً بأن لدينا بعض اللاعبين الذين يعانون من إصابات بحاجة للعلاج على المدى الطويل.

وأضاف: متأكد أنه بعد النتيجة التي حققها الفريق في مباراته أمام الجزيرة، سنشاهد المزيد من المشجعين خلف الفريق في المدرجات، ومتأكد أنها ستكون مباراة ممتعة ونحن دائماً نشعر بالقوة عندما نلعب من أجل المشجعين.

مواجهات كلباء × العين

فوز العين: 8

فوز كلباء 2

التعادل 3

كلباء × العين

استاد كلباء

17:30

تشكيلة كلباء

حارس مرمى: عيسى أحمد

الدفاع: وليد راشد، عبد السلام محمد، خالد الذري، عبد العزيز حمد

الوسط: حبيب الفردان، بيسا، الكساندرو، كيش

الهجوم: لينارد، أحمد عامر

تشكيلة العين:

حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، يدفاي، أريك

الوسط: سفيان رحيمي، يحيى نادر، خالد البلوشي، المهدي مبارك، يارمولينكو

الهجوم: لابا كودجو

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