خورفكان والشارقة.. حسابات مختلفة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يستقبل خورفكان «الجريح» ضيفه الشارقة «الوصيف» في مباراة يخوضها كل فريق بحسابات ودوافع مختلفة، وتأتي المواجهة لحساب الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين في الخامسة ونصف عصراً.

ويسعى خورفكان لمصالحة جماهيره بعد تلقيه الهزيمة في الأسبوع الماضي أمام النصر بهدف عادل تاعرابت، وهي الهزيمة التي أبقت خورفكان في المركز العاشر برصيد 15 نقطة ولا تزال وضعية نسور الخور حرجة، ولا بد من تجميع أكبر عدد من النقاط فيما تبقى من مباريات، وذلك للابتعاد أكثر من منطقة الحرج والهبوط.

وتعتبر مباراة اليوم ذات طابع خاص لمدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري المدير الفني السابق للشارقة، حيث يأمل العنبري في الاستفادة من خبراته السابقة ومعرفته بخبايا فريق الشارقة، وفشل خورفكان في تحقيق العودة بنتيجة إيجابية خلال مرحلة الذهاب بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة.

من جهته حذر العنبري مدرب خورفكان، من خطورة فريق الشارقة والذي يمتلك قوة في جميع الخطوط لكنه يعول على لاعبي فريقه في إحداث الفارق واستعادة نغمة الانتصارات، وذلك في أعقاب الأداء المتراجع خلال مواجهة النصر السابقة، والتي خسرها الفريق بهدف ولم يقدم نجوم الفريق الأداء المنتظر من جماهيرهم.

وأكد أن ثقته كبيرة في كافة لاعبي خورفكان وأتمنى أن يسعدوا جمهورهم الكبير، والذي سيكون حاضراً بغزارة في المدرجات، وأتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية.

ويطمح فريق الشارقة لاسترداد صدارة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، وكان لقاء الفريقين انتهى في الدور الأول لصالح الشارقة 3-0، وتبدو صفوف الشارقة مكتملة لخوض المباراة والخيارات كثيرة للمدير الفني كوزمين اولاريو، ويتمتع الفريق بمعنويات عالية بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على عجمان، وأجرى الشارقة تمارين يومية على مدار أسبوع اطمأن خلالها المدرب كوزمين على جاهزية جميع اللاعبين بما فيهم ميلوني الذي غاب عن المباريات الأخيرة.

وامتدح المدرب كوزمين أولاريو منافسه في تعليقه على المباراة، فريق خورفكان ووصفه بالمنافس القوي والمتمرس وخصوصاً عندما يلعب وسط جماهيره وعلى ملعبه، وأشار إلى التنظيم الجيد للفريق والطريقة المميزة التي يتعامل بها مع المباريات.

وأكد كوزمين ضرورة الدخول لكل مباريات الدوري بقوة وتقديم أقصى ما لدى اللاعبين للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والحصول على نقاط المباريات كاملة، مطالباً بالسعي بجد وتركيز والعمل على تحقيق طموحات الفريق في جميع المنافسات.

منافس صعب

ووافق حارس مرمى الشارقة درويش محمد حديث مدربه وشدد على ضرورة التعامل بقوة وجدية مع جميع المباريات المتبقية بالدوري والحرص على الحصول على نقاط كل مباراة منفصلة،

وأشاد درويش بفريق خورفكان وأشار إلى الصعوبات التي واجهت فريقه في التغلب عليهم في الدور الأول ومباراتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وقال: «خورفكان يقدم مستويات جيدة وقوية هذا الموسم ويجب علينا الدخول للمباراة بتركيز كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمامهم».

ولفت حارس مرمى الشارقة إلى التنافس القوي الذي يشهده الدوري هذا الموسم الذي جعل أهمية المباريات كنهائي الكؤوس وأزال الفوارق في النتائج بين متقدمي الترتيب والفريق التي تأتي في مركز متأخر. وفي ختام حديثه ثمن حارس مرمى الشارقة الوقفة الجماهيرية القوية لأوفياء الملك في مباريات الدوري وشدد على دورهم الكبير في زيادة الحماس وسط لاعبي الفريق وتمنى استمرار تواجدهم المؤثر في مباريات الدوري الباقية.

خورفكان × الشارقة

الملعب: صقر بن محمد القاسمي

تشكيلة خورفكان

حارس مرمى: أحمد الحوسني

الدفاع: لازار روسيك، علي الظنحاني، عادل سبيل، مسعود سليمان

الوسط: مهدي عبيد، دودو، خليل خميس، جونينهو

الهجوم: ايلتون، ابرو

تشكيلة الشارقة

حارس المرمى: عادل الحوسني

الدفاع: شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، مانولاس، الحسن صالح

الوسط: حمد عبدالباسط، لوان بيريرا، بيانيتش، باكو الكاسير

الهجوم: جورج دجانيني، عثمان كمارا

مواجهات خورفكان × الشارقة

فوز الشارقة 5

فوز خورفكان 1

التعادل 1

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