الأردن بطل كرة الهدف في غرب آسيا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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توج منتخب الأردن بطلاً لمنافسات غرب آسيا لكرة الهدف«عجمان 2023»التي أقيمت برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بفوزه على السعودية 11 - 5،بصالة نادي عجمان لأصحاب الهمم،وحل المنتخب القطري ثالثاً عقب تغلبه على سلطنة عمان 13 - 6، ونال صقر القاسمي من سلطنة عمان لقب هداف البطولة محرزاً 33 هدفاً.

وقام أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لأصحاب الهمم،رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

أقيمت المباراة النهائية وسط جمهور غفير بحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية ومحمد علوان مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا والدكتور مصباح إبراهيم جعفر أمين عام اتحاد غرب آسيا وأرورا زانولين رئيس اللجنة الدولية لكرة الهدف وأحمد إبراهيم الغملاسي وجمعة علي سعيد النعيمي أمين السر العام لنادي عجمان لذوي الإعاقة مدير البطولة.

وأشاد أحمد إبراهيم الغملاسي بنجاح نادي عجمان في تنظيم أول بطولة دولية في كرة الهدف للمكفوفين على ملاعبه، وأبدى الغملاسي رضاءه عن الأداء الفني للفرق، وتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح البطولة التي تعزز رؤية النادي في إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم الرياضيين لإبراز مواهبهم ونشاطاتهم الرياضية التي من خلالها يتم دمجهم في المجتمع، كما تقدم بالشكر للقيادة الرشيدة لدعمها في البطولة.

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