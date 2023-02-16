خيمينيز.. الحل السحري للسماوي في الظروف الصعبة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أثبت الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز نجم خط وسط بني ياس، أنه واحد من أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى دوري المحترفين الإماراتي في السنوات الأخيرة، بفضل ما يقدمه مع «السماوي» بغض النظر عن نتائج وموقف الفريق في جدول الترتيب، وبات الحل السحري لدى بني ياس في الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق خصوصاً بعد غياب المهاجم الأساسي البرازيلي رافائيل إلياس للإصابة.

ومنذ انضمامه لبني ياس في الموسم قبل الماضي قادماً من تاليريس الأرجنتيني، أكد خيمينيز أنه العنصر الأهم هجومياً في صفوف الفريق بفضل مهاراته وتسديداته وتمريراته حتى أصبح مطمعاً للعديد من الأندية قبل أن يقطع بني ياس الطريق على الأندية، وتعاقد معه في صفقة انتقال نهائي بعد تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة، حيث جاء التعاقد في صيف 2021 ولمدة موسمين ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لموسم ثالث، وفي حال عدم التجديد مع بني ياس سيكون هناك صراع من أجل الحصول على خدمات اللاعب، علماً بأنه كان قد تلقى في الانتقالات الشتوية في يناير الماضي عروضاً عدة، أحدها في الدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي «التشامبيونشيب» ولكن بني ياس فضل استمراره مع الفريق.

وسجل خيمينيز هدفين في مرمى البطائح الجولة الماضية التي انتهت بالتعادل 3-3 ليعوض الغياب الهجومي لرأس الحربة الصريح وينقذ الفريق من السقوط في فخ الخسارة.

ومنذ بداية الموسم لم يغب خيمينيز عن بني ياس، ولعب 16 مباراة بإجمالي 1380 دقيقة، ويعد هداف السماوي هذا الموسم بـ 5 أهداف، وأكثر لاعبي الدوري مراوغات ناجحة بـ 39 مراوغة، وبنسبة نجاح 57 %، وسدد خيمينيز 32 تسديدة منها 19 على المرمى، فيما بلغ عدد تمريراته المؤثرة 31 تمريرة في 16 مباراة.

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