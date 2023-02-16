خالد الدرمكي: مباريات الظفرة بالدوري «حياة أو موت»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد خالد الدرمكي «جوكر» الظفرة، أن بقية مباريات فريقه في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، تمثل أهمية بالغة لكل زملائه اللاعبين، وتعتبر «حياة أو موت»، ذاكراً أن موقفهم في المنافسة يزداد صعوبة، مع تقدم كل جولة يتعرضون فيها للخسارة، وأن ذلك يفرض عليهم مضاعفة الجهد والقتال في الجولات المقبلة.

وقال الدرمكي إن الظفرة الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، يمتلك أدوات الفوز، والبقاء في بطولة الدوري، مضيفاً: قدمنا مستويات جيدة في العديد من المباريات، ولكن لم يحالفنا التوفيق، لا نريد أن نبحث عن مبررات، لأنها لن تفيد في شيء الآن، فقط علينا أن نثق في أنفسنا، وأن نركز في مشوار التحدي الذي ينتظرنا، وأن نضاعف جهدنا حتى نتمكن من معانقة الانتصارات.

وشدد جوكر الظفرة، على أن تفادي شبح الهبوط والاستمرار في منافسة الدوري، مسؤولية جماعية، يؤدي فيها كل شخص المطلوب منه حتى تتكلل المهمة بالنجاح، واستطرد: نحن في موقف يتطلب التكاتف، وأداء الجميع لمهامه على النحو الأفضل، عندما نعمل يداً واحدة، فإننا نصبح أكثر قوة وقدرة على تقديم الأفضل، لذلك أرى أن المحافظة على اسم الظفرة في دوري المحترفين مهمة الجميع، لكن بالتأكيد، العبء الأكبر يقع علينا كلاعبين في الملعب.

وأرجع خالد الدرمكي معاناة الظفرة الحالية في الدوري، إلى عدم الانسجام، وقال: خسرنا جهود مجموعة من عناصر الخبرة المؤثرة مع دعم الفريق بعناصر جديدة، وبالتالي، غاب الانسجام الذي أثّر في النتائج ومعنويات اللاعبين، ما أدى إلى استمرار النتائج السلبية، هذا بالتأكيد لا ينفي اجتهاد اللاعبين الجدد، ولا يعفي أيضاً القدامى من تحمل المسؤولية.

أسباب الخسارة

أكد خالد الدرمكي، أن الوقت الحالي ليس لبحث أسباب الخسارة، أو إيجاد المبررات، وإنما للعمل وتجاوز الوضع الصعب الذي يعاني منه الفريق، ذاكراً أن المهمة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة، وقال: ما زالت هناك 27 نقطة في الملعب من 9 مباريات، يجب أن نلعبها جميعاً، باعتبار أنها نهائي كؤوس، وأن الفوز فيها خيارنا الوحيد، حتى نجمع النقاط التي تضمن لنا الاستمرارية في بطولة الدوري.

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