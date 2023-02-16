«الجوجيتسو» يستعد لـ «آسيوية تايلاند» في أستراليا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يدخل المنتخب الوطني للجوجيتسو مرحلة التركيز النهائية في معسكر أستراليا الخارجي، في إطار استعداداته لخوض منافسات البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 24 - 28 فبراير المقبل بمشاركة 37 دولة. ويتدرب المنتخب على فترتين صباحية ومسائية لرفع المستوى البدني والمهاري والصعود بمعدلات التركيز الذهني، وتعزيز المهارات الفردية والفنية للاعبين، والتدريب على تقنيات القتال المختلفة.

من جهته، أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يمثل معسكر أستراليا المرحلة الأخيرة قبل التوجه إلى تايلاند للمشاركة في البطولة الآسيوية والمنافسة على اللقب، وتكمن أهمية المعسكر في دوره على صعيد رفع المستويات الفنية والمهارية والذهنية للاعبين، وهو إحدى الركائز الأساسية والمهمة للوصول بجاهزية أبطال القارة الآسيوية إلى القمة».

وأشاد المنهالي بالدعم اللامحدود للمنتخب من قبل القيادة الرشيدة وتوفيرها لكل المتطلبات لإعداد منتخب يستطيع المنافسة على لقب أكبر البطولات باعتبارها أولوية أولى بالنسبة لنا دائماً، منوها بجهود فريق عمل الاتحاد ورئيسه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الذي يشرف بنفسه على تسهيل وضمان مشاركة المنتخب في المعسكرات الخارجية وتحقيقه للأهداف المنشودة، ويوجه بتوفير كل العوامل التي تسهم في رفع جاهزية اللاعبين لخوض الاستحقاقات المختلفة.

أهداف

بدوره قال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: «يبدي اللاعبون واللاعبات التزاماً كبيراً في التدريبات، وهم يتحلون بأعلى درجات المسؤولية، موضحاً أن الفترة الماضية من التدريبات حققت أهدافها، وشهدت ارتفاعاً في المستوى الفني والتكتيكي والبدني، مؤكداً أهمية مضاعفة جهود الإعداد من خلال تكثيف التدريبات لتعزيز الجوانب الفنية والمهارية ورفع اللياقة البدنية».

وأضاف: «كل شيء في المعسكر يسير بشكل جيد من خلال ارتفاع معدلات التدريبات وتكثيف الجرعات البدنية والمهارية والفنية التي تقام على فترتين، والعمل مستمر والطموحات كبيرة للوصول باللاعبين إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق منافسات البطولة الآسيوية، ولاعبونا يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الغاية، بما يدعو لتفاؤل كبير بمواصلة تحقيق الإنجازات، مع العلم بأن المنافسة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال.

وقالت شمّا الكلباني نجمة المنتخب: استعداداتنا تسير وفق ما هو مخطط له، ونحاول تطبيق كل التعليمات التي يركز عليها الجهاز الفني من خلال التدريبات. وأضافت: «طموحاتنا كبيرة ونعتزم الظهور بالشكل المشرف في بطولة آسيا، وسنلعب بكل تركيز وبمعنويات عالية وبالحماس والعزيمة اللازمين لتجاوز التحديات ومواصلة حصد الألقاب».

تشكيلة

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار» كلاً من اللاعبين، ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن (56 كجم)، وعمر الفضلي وخالد الشحي في وزن (62 كجم)، ومحمد السويدي وسلطان جبر وفراج العولقي في وزن (69 كجم)، ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي وزن (85 كجم)، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان وزن (94 كجم).

أما على صعيد اللاعبات فتضم التشكيلة حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي في وزن (45 كجم)، وبلقيس عبدالكريم، وحصة الشامسي في وزن (48 كجم)، وأسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن (52 كجم)، وبشاير المطروشي وزن (57 كجم)، وهيا الجهوري وشما الكلباني في وزن (63 كجم)، ومروة الحوسني في وزن (70 كجم).

وشكّل العام الماضي محطة استثنائية لأبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو، حيث حققوا خلاله إنجازات تاريخية غير مسبوقة بداية من البطولة الآسيوية في البحرين برصيد 16 ميدالية ملونة تضمنت 8 ذهبيات، ومروراً بالفوز بـ5 ميداليات تاريخية في الألعاب العالمية/‏‏ برمنجهام 2022/‏‏ منها ذهبيتان، والإنجاز الكبير الآخر خلال بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها أبوظبي، والذي تمثل بالحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي بتحقيق 63 ميدالية ملونة منها 26 ذهبية، في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ البطولة.

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