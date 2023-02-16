محمد حسين: تجهيز للاعبي الفريق الأول

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أوضح الكابتن محمد حسين إداري فريق عجمان أن الفائدة الفنية من دوري 21 سنة تنحصر في تجهيز اللاعبين بالفريق الأول الذين يحتاجون للعب أو يحتاجون للتهيئة للمباريات سواء كانوا عائدين من إصابات أو توقف، وقال حسين إن اللاعب بعد وصوله إلى سن الـ20 سنة يفترض أن يكون لاعباً مؤهلاً للعب في الفريق الأول مثلما يحدث في أوروبا، وأشار إلى أن مسابقة كأس المحترفين قبل تعديل شروطها كانت ذا فائدة كبيرة في تطوير مستويات لاعبي «الرديف» أو دوري 21 سنة فكان يشترط تسجيل 6 لاعبين في القائمة يشارك على الأقل 3 منهم، وبفضل هذه الشروط ظهر لاعبون متميزون مثل محمد جمعة بيليه وعبدالله حارب والغساني في شباب الأهلي وحمدان الزعابي في الوحدة.

وقال محمد حسين إن الفوارق في نتائج الفرق بين دوري أدنوك للمحترفين ودوري 21 سنة، سببها المحترفون الأجانب الذين يحدثون الفارق على مستوى الفريق الأول بينما تكاد تكون المستويات متقاربة في دوري 21 سنة في غياب هؤلاء المحترفين.

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