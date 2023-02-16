سالم جوهر: إيجابية واحدة وسلبيات كثيرة

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لم يخف الكابتن سالم جوهر قائد المنتخب وفريق العين الأسبق، عدم رضاه على الوضع الذي تسير فيه مسابقة دوري 21 سنة، مشيراً في حديثه لـ«البيان» إلى أن الإيجابية الوحيدة تكمن في وجود المسابقة التي يجد فيه بعض اللاعبين الفرصة للعب وخوض مباريات تنافسية بينما السلبيات كثيرة، وقال إن هذه السلبيات انعكست على المنتخبات الوطنية على مستوى الأولمبي والشباب، مؤكداً على أن اتحاد كرة القدم اجتهد وحاول الوصول بهذه المنتخبات للأفضل، ولكن لابد من التعرف على السلبيات التي أدت لتراجع هذه المنتخبات، خاصة وأن مستوى المنتخبات كان أفضل في السابق، حتى وإن لم تحقق نتائج كبيرة ولكن مستوياتها كانت جيدة، وقال إنه كان قريباً من المنتخبات الوطنية السابقة، ويرى أن الوضع اختلف الآن وأن الأندية استغلت مسألة اللاعب المقيم بشكل خاطئ، لأن الأولوية مفترض أن تكون للمواطنين والمقيم الحقيقي وليس المقيم المتعاقد معه مثل الأجنبي ولم يسبق له العيش في الإمارات من قبل.

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