عيد باروت: الوضع الحالي لا يفيد المنتخبات

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أكد المدرب الوطني عيد باروت، أن الفائدة الفنية من دوري 21 سنة للمحترفين لا تبدو كبيرة نظراً لغياب التخطيط، وقال إن الوضع الحالي للمسابقة يضعف المنتخب، خاصة بعد التعديل الأخير بمنح الفرصة لعدد 6 لاعبين من الفريق الأول للمشاركة مع فريق 21 سنة بغض النظر عن هويتهم وأعمارهم، وأشار باروت إلى أن هذا التعديل سببه عدم وجود الفرصة للاعبي الفريق الأول في المشاركة وبالتالي جاء التعديل ليحصلوا على فرصهم مع فريق 21 سنة.

وقال إن المسابقة ستعاني أكثر الآن بعد هذا التعديل، موضحاً أن عدد اللاعبين المقيمين كبير وقد يصل لـ 30 لاعباً في فرق 17 و18 و21 سنة في كل نادٍ وجميعهم يتنافس للعب مع فريق 21 سنة وعندما يضاف لهم 6 لاعبين من الفريق الأول، تكاد تكون فرص اللاعبين المواطنين انعدمت تماماً في هذا الفريق، وتنحصر الفائدة الفنية هنا في رفع مستويات اللاعبين المقيمين أو تجهيز اللاعبين الذين يأتون من الفريق الأول، وطالب باروت بمعالجة هذه السلبيات الفنية حتى تعود الفائدة للمنتخبات الوطنية من تنظيم دوري 21 سنة.

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