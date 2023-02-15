الإمارات تستضيف دورة تأهيل مدربي كرة الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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افتتحت أمس في صالة نادي البطائح بالشارقة، الدورة التدريبية لمدربي كرة قدم الصالات للمستوى الثالث، لتصبح الإمارات أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذا المستوى من الدورات التدريبية في اللعبة، وجرت مراسم الافتتاح، بحضور المحاضرين الإيراني حسين شمس، والكويتي عيسى فلاح، واللبناني الدكتور نديم نصيب، ومحمد خير ابونوف من سكرتارية اللجنة، وبمشاركة 7 مدربين من الدولة، و 3 من السعودية، واثنين من مصر، واحد من العراق، وواحد من إيران، ويشارك من الإمارات في الدورة، المدربين راشد خليفة الشامسي، عبد الرؤوف عمر المرزوقي، بدر عبد الرحيم الزرعوني، محمد البحري، أنور محمد الحمادي، عدنان محمد الهولي، والمصري عبد الله عبد الباسط مساعد مدرب البطائح، إلى جانب المدربين الذين حضروا وانتظموا في الدورة من عمان والكويت ومصر والعراق وإيران، وسيكون حفل الختام يوم 25 فبراير الجاري.

وأعرب المونديالي خميس الشامسي عضو لجنة كرة قدم الصالات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية، عن سعادته بافتتاح الدورة المتقدمة، نيابة عن عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة التنفيذية للعبة.

وقال تفصيلاً: استضافة الإمارات للدورة المتقدمة، تعد مكسباً كبيراً للعبة في الدولة، والمنطقة بصفة عامة، باعتبار أن الإمارات تعتبر أول دولة عربية وخليجية تستضيف هذه الدورة المميزة، وتعتبر من أعلى الدورات التدريبية على مستوى التصنيف واللجنة التنفيذية لكرة الصالات، تعمل وفق تحقيق رؤية 2038، وأن استضافة هذه الدورة المتقدمة تعتبر إحدى خطوات هذه الرؤية التي وضعتها اللجنة».

وأضاف: «الشارقة استضافت دورات سابقة خاصة بالمستويين الأول والثاني، وهذه المرة تستضيفه المستوى الثالث، ما يؤهلها لتصبح عاصمة للعبة على مستوى الوطن العربي والمنطقة الخليجية والقارة الآسيوية، خلال الفترة المقبلة من مسيرة اللعبة، التي تشهد تطوراً كبيراً، وكرة الصالات ليست منتخبات ومسابقات، بل هناك أمور أخرى مهمة، من بينها تشكيل ووضع أرضية صلبة للعبة بمسابقات متنوعة ومتعددة، مثل دوري الرديف والشباب، واستضافة مثل هذه الدورات المتقدمة في تأهيل المدربين والحكام».

وأوضح الشامسي: «هناك دول سبقتنا في اللعبة، ولكن لا تمتلك مدربين يحملون رخصة المستوى 3 المؤهلة لـ «البرو»، ونحن في اللجنة التنفيذية نمتلك 7 مدربين يحملون الرخصة المتقدمة الخاصة بالمستوى الثالث في اللعبة».

وتوجه الشامسي بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، واللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

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