شباب الأهلي يهزم الظفرة ويعتلي قمة الدوري مؤقتاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتلى شباب الأهلي، صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مؤقتاً، بوصوله إلى 36 نقطة، بعد فوزه على ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين سجلهما عزيز غاييف وكارتابيا في الدقيقتين 28 و63، من عمر مباراتهما في ملعب استاد راشد بدبي مساء أمس، في افتتاحية الجولة الـ 17.

وينتظر شباب الأهلي، نتيجة مباراة الشارقة ومضيفه خورفكان الجمعة المقبلة، ضمن الجولة نفسها، مع تراجع الشارقة إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما ازداد وضع الظفرة خطورة، بتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز 13 قبل الأخير في ترتيب الدوري.

واستطاع عزيز غاييف، تسجيل الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 23، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف كارتابيا الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 63، بعد تمريرة بينية من يحيى الغساني، لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

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