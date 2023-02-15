«الأبيض» يواجه طاجيكستان وتايلاند في مارس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة رودولفو أروابارينا، للوقوف على ترتيبات البرنامج الخاص بتجمع المنتخب خلال شهر مارس المقبل، وتقرر خلال الاجتماع إقامة مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند في إطار برنامج المنتخب للاستعداد لنهائيات كأس آسيا المقرر تنظيمها في العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.

وسيعقد اجتماع تنسيقي بين لجنة المنتخبات ومدرب الأبيض واللجنة الفنية في رابطة المحترفين خلال الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق على المواعيد النهائية لتجمع المنتخب، والأيام التي سيتم تخصيصها للتجمع المقبل، وباقي تجمعات المنتخب حتى نهاية مسابقة «دوري أدنوك»، حيث يتم التنسيق حالياً لبحث الخيارات المتاحة للتعديلات المرتقبة، في إطار الحرص على تقديم كل الدعم لبرنامج المنتخب لتحقيق الطموحات المرجوة.

وكان من المقرر أن يدخل «الأبيض» في معسكر 13 مارس المقبل، في الأيام المخصصة لـ«فيفا داي» استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي كان من المقرر إقامتها في الدولة خلال الفترة من 20 مارس وحتى الثاني من أبريل، ولكن بعد إلغاء البطولة أصبح من الضروري إعادة برمجة موعد التجمع المقبل، وفق روزنامة رابطة المحترفين، ومن المتوقع أن تكون بداية تجمع المنتخب من 20 مارس على أن يلاقي تايلاند يوم 28 من الشهر نفسه ودياً.

ويواصل الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا مراقبة مباريات الدوري سعياً لوقوف الجهاز الفني على أبرز العناصر المميزة من اللاعبين لضمهم للمنتخب خلال التجمع المقبل، والذي سيشهد عدة تغييرات من حيث عودة بعض المصابين أو استدعاء بعض العناصر التي ظهرت بمستوى مميز خلال جولات الدوري الماضية.

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