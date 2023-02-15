العمري يكمل عقد أجانب الوصل

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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أكمل جمال الدين بن العمري، عقد المحترفين الأجانب في فريق الوصل الأول لكرة القدم، بعد إعلان النادي رسمياً تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري في صفقة انتقال حر تمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية استمرار العلاقة في حال رضا الطرفين.

وبالتعاقد مع العمري البالغ 33 عاماً، أصبح الخماسي الأجنبي لفريق الوصل في الموسم الجاري، يضم، المدافع المغربي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط التشيلي فيليبي غوتيريز، ولاعب الوسط الأرجنتيني غيرونيمو بوبليتي، ومواطنه المهاجم توماس شانكالاي.

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