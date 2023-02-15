بنشيتش: «التمر» سر نجاحي في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ترغب السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة التاسعة عالمياً في التنس، في تحقيق أمنيتها بالقفز بالمظلات في «سكاي دايف دبي» في حال فازت ببطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل. وكانت بنشيتش تعهدت باتخاذ هذه الخطوة عندما فازت باللقب في عام 2019 ولكنها لم تتمكن من تنفيذها في ذلك الوقت.

وحصدت بنشيتش لقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس الأحد الماضي بعد تغلبها في النهائي على الروسية ليودميلا سامسونوفا، لتضيف إلى سجلها اللقب الثاني من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات هذا العام بعد الفوز ببطولة أديلايد الأسترالية في وقت سابق، ولترفع رصيدها في مسيرتها الاحترافية إلى 8 ألقاب.

وقالت بنشيتش في تصريحات صحافية عقب فوزها بلقب النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس: «سعيدة بتحقيق اللقب هنا في أبوظبي والذي جاء بعد مباراة صعبة وخصوصاً أن سامسونوفا كانت في طريقها للفوز وحصلت على 3 فرص لإنهاء المباراة لمصلحتها في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية ولكني قاومت ونجحت في العودة في اللقاء».

وتعود بنشيتش الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو إلى دبي للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تقام في الفترة من 19 وحتى 25 فبراير الجاري، وذلك بعد أن تنهي مشاركتها في بطولة الدوحة، مشيرة إلى أنه لن يكون أمامها أي أعذار لعدم القفز بالمظلات في حال فوزها بالبطولة المرة الثانية في تاريخها بعد أربع سنوات من لقبها الأول في دبي، وإضافة ذكرى سعيدة أخرى لها في «دانة الدنيا».

وكشفت اللاعبة السويسرية عن عشقها لـ«التمر»، وردت على سؤال عن السر في نجاحها اللافت في البطولات التي تخوضها في الإمارات بعد تحقيقها لقب سوق دبي الحرة للتنس في 2019 ولقب مبادلة أبوظبي المفتوحة في 2023 قائلة: «إنه التمر، أحب أكل التمر حينما أكون هنا في الإمارات، وفزت ببطولتين هنا، وبالتأكيد أن البطولات في الإمارات تقام على أعلى مستوى من التنظيم، وآمل أن أستمر في تحقيق المزيد من الألقاب هنا».

وختمت بنشيتش بالقول: «أجد ترحاباً كبيراً حينما أحضر إلى الإمارات، أتمنى أن يحضر المزيد من الجمهور في مبادلة المفتوحة العام المقبل».

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