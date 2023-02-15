تراوري «الصغير» الأفضل في الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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خطف المالي عمر تراوري «20 عاماً» لاعب وسط الجزيرة، الأصغر سناً في كشوفات الفريق، الأضواء من الكبار خلال الموسم الحالي، بعد أن قدم مستوى متميزاً في 23 مباراة بمختلف المسابقات المحلية، حصل خلالها على إشادة كبيرة من النقاد والجمهور بعد أن أصبح من العناصر البارزة المؤثرة في تشكيلة «الفخر».

ونجح تراوري المقيد في فئة اللاعب المقيم، في فرض نفسه على المدرب مارسيل كايزر باجتهاده في التدريبات وتألقه في المباريات. وشهد الموسم الحالي الثالث للاعب المالي في الكشوفات مشاركته في جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين البالغ عددها 16 مباراة، بدأ منها 13 مواجهة أساسياً وشارك بديلاً في 3، وصنع 4 أهداف كأفضل وأكثر لاعب صناعة للأهداف في فريقه.

وأثنى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، على لاعبه وقال في حديث مع «البيان» إن تراوري قدم مستوى متميزاً، واستحق الإشادة والمشاركة في التشكيلة الأساسية. وأضاف: تراوري يحقق الكثير من التقدم لأنه يجتهد في التدريبات، ولديه طموح وهدف في كرة القدم، أعتقد أنه يتطور بشكل جميل ويسير في الطريق الصحيح.

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