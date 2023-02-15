الوحدة يفتقد «السعادة» في داره

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واجه الوحدة صعوبات كثيرة بملعبه في منافسات دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي، مقارنة بنتائجه خارج أرضه، وخسر نقاطاً عدة أكثر مما خسر في المباريات التي خاضها خارج ملعبه حتى نهاية الجولة الـ16 من المسابقة.

وجاء تعادل الوحدة مع شباب الأهلي 1-1 على أرضية ستاد آل نهيان في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين لتؤكد معاناة الفريق في المباريات في ملعبه هذا الموسم وسط غضب من جماهيره التي كانت تمني النفس بتقليص فارق النقاط في الصدارة إلى نقطة واحدة بعد أن اعتلى الشارقة قمة جدول الترتيب.

وتراجع الوحدة من المركز الثالث إلى المركز الرابع في نهاية مباريات الجولة 16 من الدوري برصيد 31 نقطة، ورغم التعادل مع شباب الأهلي، أحد المنافسين المباشرين، إلا أن الفريق لا يزال في صلب المنافسة في الصدارة.

ويستضيف الوحدة في الجولة الـ17 السبت المقبل، البطائح، إذ انتهت مباراة الذهاب في ملعب الأخير برباعية نظيفة.

ووفقاً لإحصاءات العنابي فقد خاض 16 مباراة في الدوري في الموسم الحالي، وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 وخسر 3، وفي ملعبه لعب الوحدة 8 مباريات وخسر 12 نقطة من 24، إذ حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها، وتلقى خسارتين، وسجل 17 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وخارج ملعبه نجح الوحدة في تحقيق عدد أكبر من النقاط، فحصد 19 نقطة بالفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة، وخسارة مباراة، وسجل 15 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، وخسر 5 نقاط فقط.

وفي معقل العنابي فاز الفريق على النصر 0-4 والظفرة 2-4 ودبا الفجيرة 0-3، وتعادل مع خورفكان 2-2 والوصل 3-3 وشباب الأهلي 1-1، فيما خسر أمام اتحاد كلباء وعجمان 1-0.

أما في المباريات التي خاضها الفريق خارج ملعبه فقد تمكن من الفوز على البطائح 0-4 والعين 2-3 وعلى الشارقة والجزيرة وبني ياس بنتيجة 0-1 واتحاد كلباء 0-2.

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