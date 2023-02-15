راشد عمر: «ديربي» النصر والوصل لا يعترف بفارق النقاط

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد راشد عمر لاعب النصر أن فارق النقاط بين الوصل، صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة، والنصر الذي يمتلك 14 نقطة فقط، غير مهم، لأن الديربي لا يعترف بكل ذلك. ويلتقي النصر جاره الوصل في ديربي «بر دبي» مساء يوم الجمعة المقبل، في استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء شديد الأهمية للفريقين؛ إذ يتطلع العميد لتحقيق الفوز للاقتراب من المنطقة الآمنة في جدول الترتيب، وفي المقابل يسعى «الإمبراطور» لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب. وكان النصر قد فاز في الجولة الأخيرة بهدف من دون رد على خورفكان، ليعمق الفارق بينه وبين الظفرة، صاحب المركز قبل الأخير، إلى 7 نقاط ويعزز حظوظه في سباق ضمان البقاء في دوري المحترفين.

وقال لاعب النصر: لا يوجد أسبقية لفريق على حساب آخر في مواجهات الديربي لأنها ترفض كل التوقعات المسبقة وتختلف تماماً عن أي مباراة أخرى وطعمها غير، وهي فرصة لنا لإظهار حجم العمل والجهود التي بذلناها في الفترة الأخيرة. وأضاف: الحل الأمثل لمواصلة تحسين موقفنا في جدول الترتيب الفوز في الديربي، نعلم أن المهمة صعبة، ولكن النتائج الجيدة تتحقق فقط بالعمل والاجتهاد في التدريبات.

وتابع: الضغط سيكون عليهم لأنهم يتفوقون بفارق كبير في جدول الترتيب ويحاولون المنافسة في اللقب، وما يمكنني قوله إن النصر يستحق الحصول على المزيد من النقاط مقارنة بما يقدمه، الفريق تحسن كثيراً في الدور الثاني مع قدوم غير لاعب من أصحاب الخبرة.

تفصيلات

وأوضح راشد عمر، أن الديربي تحسمه تفصيلات دقيقة وحماس اللاعبين، وقال: نحتاج للتركيز الكامل واللعب بقوة، يجب علينا الحصول على النقاط الثلاث، إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا لتحسين وضعنا، ندرك تماماً أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام الوصل ولكن حظوظنا متساوية معه. وأضاف: الأمر المطمئن استعادة الثقة للفريق وعودته لسكة الانتصارات ووجود لاعبين أصحاب خبرة قادرين على التعامل مع الفترات الصعبة، مشدداً على أهمية الفوز الأخير قبل مواجهة الوصل في الجولة المقبلة، مشيراً إلى أن النصر سيدخل المباراة بمعنويات عالية وسيبذل كل جهوده من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ثقة

وصرح راشد عمر أن فريقه لا يحتاج في الوقت الحالي لتقديم أداء جيد بقدر حاجته لانتزاع نقاط المباريات، مشيراً إلى أن النصر يمتلك المقومات كافة التي تساعده على تحسين نتائجه وحصد المزيد من الانتصارات للاقتراب أكثر فأكثر من وسط الجدول وقال: أهمّ ما نبحث عنه تحقيق الفوز في كل مباراة لأن الفوز سيمنحنا ثقة أكبر، ومع كل نقطة نضيفها لرصيدنا طموحنا يكبر.

وأضاف: نجحنا في حصد 6 نقاط في آخر 3 مباريات وهذا مؤشر جيد إلى تحسن مستوى الفريق وقدرتنا على حصد المزيد من النقاط، ونحن متحفزون لكل مباراة حتى نثبت للجميع أننا فريق جدير بالاحترام وأن مركزنا الحالي لا يعكس حقيقة إمكاناتنا.

وأوضح راشد عمر أن النصر ظهر بمستويات جيدة بعد فترة التوقف الأخيرة، وخسارة عجمان مجرد عثرة تجاوزها الفريق بسلام، داعياً جمهور العميد لمواصلة دعم اللاعبين في الفترة المقبلة التي يخوض فيها الفريق عدداً من المباريات المهمة في مسابقة الدوري. وبشأن مركزه الحالي في تشكيلة النصر، أوضح راشد عمر أنه يحرص على تنفيذ ما يطلبه منه المدرب وأنه مستعد للعب في أي مركز ولكنه يستمتع أكثر باللعب في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر.

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