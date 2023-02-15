حلم الصعود إلى الأضواء يراود 4 «هواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اشتعل دوري الدرجة الأولى على مستوى القمة والقاع عقب نهاية مواجهات الجولة «21»، وأصبح حلم الصعود إلى «دوري الأضواء» يراود رباعي المقدمة «حتا ودبا الحصن والإمارات والحمرية، فقد واصل حتا التربع على قمة بعد تجاوزه غلف إف سي ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، وتمكن دبا الحصن من استغلال غياب الإمارات بسبب الراحة الأسبوعية ليصعد للمركز الثاني «41 نقطة»، ويتحول الصقور ثالثاً برصيد 38 نقطة ومن خلفه يأتي الحمرية الرابع برصيد 36 نقطة ثم العربي ومصفوت في المركزين الخامس والسادس برصيد 33 نقطة.

وعلى مستوى القاع ازدادت وضعية فرسان هيسبانيا الأخير سوءاً بعد تجمد رصيده عند 6 نقاط عقب الخسارة أمام بينونة الذي ترك المركز قبل الأخير لفريق سيتي الخاسر أمام الحصن ليتجمد رصيده عند 13 نقطة فيما تقدم بينونة نحو المركز 15 بـ15نقطة، وابتعد الفجيرة قليلاً عن الهبوط بـ 23 نقطة.

مسفر «الأفضل»

أدت القراءة الصحيحة لمدرب حتا الدكتور عبدالله مسفر إلى قيادة فريقه إلى تحقيق فوز غالٍ على غلف اف سي بهدفين مقابل هدف، ليستعيد الصدارة بعد أن استقرت لنحو 24 ساعة بحوزة حتا.

اوليفيرا «الحصن»

وأسهم البرازيلي لوان دي أوليفيرا في فوز فريقه دبا الحصن بهدف من دون رد على سيتي، وتكفل أوليفيرا بتوقيع هدف الفوز الوحيد للوصيف، وهو الهدف السابع للاعب وسط دبا الحصن، الذي خاض مع فريقه 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

مواجهات

وتشهد مباريات الجولة 22 مواجهات مثيرة ويلتقي على مستوى القاع سيتي ضد بينونة، ويلعب الرمس ضد التعاون، والذيد يواجه مسافي، فيما يستقبل فرسان هيسبانيا فريق الجزيرة الحمراء، والعربي يستقبل الحمرية، والإمارات يلتقي غلف اف سي، وحتا يواجه الفجيرة، والعروبة يستقبل الحصن.

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