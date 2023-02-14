"رابطة المحترفين" تستعرض ترتيبات كأس السوبر

المصدر: وام

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر الإماراتي، المقررة بين فريقي العين والشارقة، في 25 فبراير الجاري.

وتقام المباراة على استاد "آل مكتوم" بنادي النصر بإمارة دبي، تحت شعار "السوبر إماراتي".

وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وحضره ممثلو ناديي العين والشارقة، وإدارة الحكام، وشرطة دبي، وشركة الأمن الخاصة، والإسعاف، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، والأمور الفنية، والتنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون فريق العين على يسار المنصة، وفريق الشارقة على يمينها.

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق العين الأبيض كاملاً، ويلعب الشارقة بالطقم الأحمر كاملاً.

وطبقا للمادة 15 من لائحة المسابقة، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

ويقام التدريب الرسمي للفريقين على "استاد آل مكتوم" بنادي النصر، قبل يوم من موعد المباراة، وتنطلق الحصة التدريبية الرسمية لفريق الشارقة في السادسة والنصف مساء، ولمدة ساعة كاملة، ثم العين من 7:45 مساء وحتى 8:45 مساء، وتم الاتفاق على أن تكون الحصص التدريبية مغلقة، وسيتم فتح أول 15 دقيقة لممثلي وسائل الإعلام.

وتم تحديد بوابات الدخول لجماهير كل من الفريقين، على أن تفتح البوابات في السادسة والنصف مساء، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط الاستاد، تنطلق قبل ساعتين من موعد المباراة، إضافة لسحب على جائزة كبرى مقدمة من مصرف أبو ظبي الإسلامي بين شوطي المباراة، وجوائز عينية مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية طرحت تذاكر المباراة للبيع عبر موقعها الرسمي ومنصة بلاتينيوم ليست، لتمكن الجماهير من حجز مقاعدها مبكرًا، لحضور هذا الحدث المميز، أول بطولات الموسم الرياضي 2022-2023.



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