شباب الأهلي يهزم الظفرة ويعتلي قمة الدوري مؤقتاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - تصوير - غلام كاركر

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اعتلى شباب الأهلي، صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 36 نقطة، بعد فوزه على ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين سجلهما عزيز غاييف وكارتابيا في الدقيقتين 28 و63، من عمر مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي مساء اليوم، في افتتاحية الجولة 17.

وتصدر شباب الأهلي سيبقى قائماً حتى مباراة الشارقة ومضيفه خورفكان الجمعة المقبل، ضمن الجولة نفسها، مع تراجع الشارقة إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما ازداد وضع الظفرة خطورة، بتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو مبكراً، للتأكد من وجود تسلل قبل ركلة جزاء محتملة لشباب الأهلي في الدقيقة 4، وأكدت التقنية صحة قرار الحكم المساعد بوجود تسلل، وأنقذ ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، مرماه من تسديدة خطيرة للاعب الظفرة جورجي ميلانوف في الدقيقة 8.

وأمام التكتل الدفاعي للظفرة في نصف ملعبه، فاجأ عزيز غاييف الجميع بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 23، وأعلنت عن هدف لشباب الأهلي، والذي أجرى تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 28، بخروج رينان للإصابة، ونزول عيد خميس، وتوالت الفرص الضائعة من الفريقين في الدقائق التالية، خصوصاً من جانب شباب الأهلي الأكثر خطورة وسيطرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم «فرسان دبي» بهدف وحيد.

ورغم تطور الأداء الهجومي للظفرة في الشوط الثاني، إلا أن كارتابيا أضاف الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 63، بعد تمريرة بينية من يحيى الغساني، لينفرد ويضع الكرة في الشباك لحظة خروج حارس الظفرة من مرماه، وكاد الظفرة أن يسجل هدفاً شرفياً عن طريق محمد الجنيبي، في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، بعدما مر بمهارة عالية من مدافعي شباب الأهلي، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

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