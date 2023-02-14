6 وديات لـ«أبيض الشاطئية» أمام المغرب وروسيا

المصدر: (دبي - البيان)

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يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية 6 مباريات ودية مع منتخبي المغرب وروسيا «بطل العالم» في الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة باتايا بتايلاند في الفترة من 16 وحتى 26 مارس المقبل.

وخاض «أبيض الشاطئية» في الأسبوع الماضي ثلاث مباريات ودية أمام شقيقه المنتخب الكويتي في ملعب الممزر بدبي، ففاز في مباراتين وخسر واحدة بنتائج 5 - 2 و5 - 1 و1 - 2، على التوالي.

ويلعب «الأبيض» في كأس آسيا، ضمن المجموعة الثانية وتضم منتخبات إيران وماليزيا وأوزبكستان.

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