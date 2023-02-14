«الإداري المدرب» ظاهرة في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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برزت في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ظاهرة جديدة تتعلق بقيام عدد من إداريي فرق «الهواة»، بإدارة المباريات عوضاً عن المدربين فيما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة «الإداري المدرب»،وقام كل من عبدالناصر الشامسي المشرف على فريق الجزيرة الحمراء، وإبراهيم مدني إداري فريق غلف إف سي، بدور المدرب في الفريقين في مباراتي الفريقين أمام الرمس وحتا نظراً لعدم وجود المدرب،وقام الشامسي ومدني بإدارة المباراتين، وتوجيه اللاعبين وتعديل خطط اللعب، وإجراء تعديلات على التشكيلة وفقاً لظروف المواجهتين، وغاب المغربي أحمد مجاهد مدرب الجزيرة الحمراء لأسباب لم يذكرها النادي، فيما يلعب فريق «غلف» بلا مدرب من فترة.

ورغم الجهد الكبير الذي بذله الشامسي ومدني إلا أن فريقيهما تعرضا للهزيمة، بخسارة الجزيرة الحمراء في ملعبه في رأس الخيمة أمام جاره الرمس بنتيجة 0 - 2، وأكمل الجزيرة مباراته بتسعة لاعبين، إثر طرد الثنائي ماجد العزيزي، وبراين فينو وتغلب حتا بصعوبة على «غلف» وتم طرد لاعبه فالو ميندي في الدقيقة 88.

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