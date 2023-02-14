أرقام قياسية تتحقق في منافسات «الحر» و«شاهين»

المصدر: دبي - البيان

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مستويات وأرقام قياسية رسمتها منافسات «الحر» و«شاهين» بمشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة ضمن كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وفي منافسات «الحر»، شهد الشوط الرئيسي الأول مفتوح فرخ، تفوق فريق الوصل بالطير «الملثم» قاطعاً المسافة بزمن 18.764ثانية، وفي الشوط الأول مفتوح جرناس، تفوق فريق الوصل أيضاً بالحصول على المركز الأول، بالطير «المتنبي» بزمن 17.871ثانية، وكسب القطري محمد سلطان الكواري الشوط الرئيسي مفتوح فرخ، بالطير«صمصام».

وفي الشوط الرئيسي الثاني مفتوح جرناس، حقق القطري محمد ماضي الهاجري المركز الأول بالطير «ذرب»، يليه السعودي سلطان بن عبد الله المطيري بالطير «الصداوي»، وثالثاً راشد سلطان الفلاسي بالطير «السمي».

وفي منافسات «شاهين»، كسب راشد سعيد بالخالص الشوط الرئيسي الأول فرخ، بالطير «منذر»، يليه ثانياً فريق «الوصل» بالطير «اس 22»، وثالثاً فريق «إم 7» بالطير «مرابط».

وتفوق حمدان سيف الفلاسي في الشوط الرئيسي الأول جرناس، بالطير «الوصل»، يليه فريق «إم 7» بالطير «إس 3»، وثالثاً يراح عبيد الكتبي بالطير «مزيون».

وفي الشوط النقدي الأول شاهين فرخ، تفوق فريق «إف3إس»، بالطير «إس إتش44»، يليه فريق «الوصل» بالطير «إس 111»، وجاء ثالثاً أحمد خلف بالجافلة بالطير «قيصر».

وكسب القطري عبد العزيز مبارك المعاضيد الشوط النقدي الثاني جرناس، بالطير «شغب»، يليه البحريني أحمد عبد الوهاب الهاجري بالطير «لهاب»، ثم عمران فالح النعيمي بالطير «الحسم».

وقام دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وحضر التكريم محمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

تنسيق ومتابعة

أكد راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن فريق عمل إدارة بطولات فزاع يربط الليل بالنهار لتذليل أية صعوبات من الممكن أن تواجه الصقارين المشاركين في هذا الكأس الغالية، وخاصة القادمين من دول الخليج العربي، حيث تقوم إدارة البطولات بمرافقتهم منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ الحدودية أو مطارات الدولة لتسهيل عملية إدخال طيورهم بأسرع وقت ممكن.

وأشار الخاصوني، إلى أن المشاركة الخليجية كانت متميزة في هذا العام ضمن الفئات المتاحة لهم، مما يعكس أن أهداف الكأس تخطت غرس وتعزيز الموروث الشعبي في الدولة فقط، ولكن اتسع ليصل على صعيد المنطقة أيضاً، مضيفاً: «نحن سعداء للغاية بتواجد أشقائنا من مختلف الدول الخليجية في هذه البطولة كما هي العادة سنوياً».

وواصل الخاصوني، قائلاً: «تابعت عملية ترسيخ وتناقل هذا الموروث الشعبي الأصيل بكل فخر واعتزاز بأبهى صورها في منافسات «الناشئين» التي أقيمت ضمن كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث».

صقارون ناشئون

وتوافد الصقارون الناشئون الذين شاركوا بـ175 طيراً، ليتنافسوا في 8 أشواط على مدار يوم حافل بأكثر من مجرد البحث عن الفوز، بقدر تعلم مهارات الصقارة والتطلع نحو التميز في المستقبل.وكسب محمد سالم الشدي الريادة في شوط تبع فرخ رئيسي، بالطير «طوفان»، يليه حمدان سهيل الكندي بالطير «كولا»، ثم حصة سالم الكتبي بالطير «تي 10».

أما في شوط تبع جرناس رئيسي، ذهب المركز الأول إلى بخيت محمد النعيمي بالطير «كفو»، يليه علي سعيد المنصوري بالطير «مدهش»، ثم راشد حمدان الكندي بالطير «ميراج».

وكسب مضحى سعيد المنصوري، شوط تبع جير فرخ، بالطير «طواري»، يليه حمد راشد الكندي بالطير «ميراج»، وعاد مضحى سعيد المنصوري ليحقق المركز الثالث بالطير «مدلخ».

احترافية وفخر

وعبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة، عن فخره بالمستويات التي ظهر عليها الصقارون الناشئون، من حيث الاحترافية والدقة في المشاركة، لتسير الأشواط الثمانية وفق الترتيب الزمني بكل دقة، مضيفاً: «هذا الأمر يجعلنا نعزز مساعينا لجعل هذا الموروث الشعبي حاضراً دائماً وتتناقله الأجيال من بوابة هذه الكأس التي تأتي من أجل عيالنا».

وتتصدر أشواط «النخبة» المشهد ضمن كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، وستقام 4 أشواط لبطولة النخبة بتأهل 152 طيراً، وشوطان لبطولة الكأس بمشاركة 72 طيراً، تضم الطيور التي حققت أفضل الأزمنة خلال منافسات البطولة، وبنظام منافسة مفتوح يرفع درجة الترقب والندية بأقوى تحدٍ للصعود على منصة التتويج، في أشواط: فئة الجرناس شيوخ، فئة الجرناس العامة مفتوح، وفئة الفرخ العامة مُلاك، وفئة الجرناس العامة مُلاك، فئة الفرخ شيوخ، فئة الفرخ العامة مفتوح.

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