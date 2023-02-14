برشلونة بطل «كأس دبي للقارات» تحت 13 سنة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فاز فريق برشلونة الإسباني بلقب النسخة السادسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي نظمتها أكاديمية فرسان هيسبانيا، تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في مدرسة جيمس وينشستر دبي، بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 20 فريقاً، من بينهم 4 أندية هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.

وتوج الفائزين في البطولة، كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وميشيل سلغادو لاعب نادي ريال مدريد سابقاً.

وتمكن برشلونة من تحقيق اللقب بعد تغلبه على فريق كروزيرو البرازيلي في المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وأسفرت نتائج الضربات الترجيحية عن فوز برشلونة بنتيجة 4 - 3، وعلى صعيد الجوائز الفردية، فاز هزكيا جريمواد من تشلسي، بلقب أفضل لاعب، وفاز اللاعب كايك ماسودو من كروزيرو، بلقب الهداف، وفاز اللاعب بابلو بينيا من برشلونة، بلقب أفضل حارس مرمى. وفي منافسات الكأس الفضية للبطولة، فاز فريق وكاتاك الياباني باللقب، بعد تغلبه على فريق بلد الوليد الإسباني.

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