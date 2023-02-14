ميلوس: الجزيرة دعمني في أصعب فتراتي بالملاعب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة، أن ناديه وقف بجانبه، ودعمه في فترة الإصابة التي أبعدته عن الكشوفات، بعد الأسبوع الثاني من بداية الموسم الكروي الحالي، موضحاً أنه وجد اهتماماً كبيراً من إدارة النادي والجهاز الفني، وأيضاً زملائه اللاعبين، وأنه لن ينسى المساندة التي وجدها من الجميع في أصعب فتراته بالملاعب.

وكان ميلوس «32 عاماً»، قد تعرض للإصابة بكسر في الساق مع بداية مباريات الموسم، وتم إبعاده عن الكشوفات، وإعادته في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة، وقدم مستوى متميزاً بعد عودته في المباريات السابقة، رغم ابتعاده الطويل عن الملاعب.

وقال ميلوس: الإصابة اختبار حقيقي للاعب، وإصابتي لم تكن سهلة، أبعدتني عدة أشهر عن المباريات، وفي هذه الفترة، كنت أحظى بدعم واهتمام النادي، أنا ممتن للجزيرة، وردي سيكون بالمزيد من العطاء داخل المستطيل الأخضر.

وعن سر عودته للتألق، أوضح ميلوس أنه يسعى دائماً لاكتساب أكبر قدر من الجاهزية، حتى يكون رهن إشارة المدرب، وتقديم أفضل المستويات للمساهمة مع زملائه في تحقيق نتائج إيجابية، وأضاف: الحكم على ما أقدمه يعود للمدرب، وهو صاحب القرار في كل شيء، حتى مشاركتي في التشكيلة تتم بقراره، وإذا قدمت مستوى جيداً، فإن ذلك يعود لتوجيهاته وتعاون زملائي اللاعبين، أداء المنظومة يساعد كل لاعب على تقديم أفضل ما عنده.

وأكد ميلوس، الذي أشتهر بأهدافه من الضربات الثابتة، أن فريقه قادر على تحقيق نتائج مرضية في بقية مشوار الدوري، بما يمتلكه من عناصر متميزة، وجهاز فني مقتدر، ذاكراً أن عدم الاستقرار أثّر في نتائج الفريق، مؤكداً أنهم قادرون على التعويض في المباريات المقبلة، وتقديم المستوى الذي يليق بنادي الجزيرة.

شهادة كايزر

من جانبه، امتدح مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، لاعبه الصربي، وقال إن النادي لم يفكر في الاستغناء عن خدمات ميلوس بعد الإصابة، لأنه لاعب متميز، ولأن الجميع كان على ثقة بتعافيه وعودته إلى سابق مستواه، ذاكراً أن ميلوس يمارس كرة القدم باحترافية، وأن ذلك ساعده على العودة السريعة، مشيراً إلى أن المدافع الصربي في حاجة إلى بعض الوقت حتى تكتمل جاهزيته البدنية والفنية.

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