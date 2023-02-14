يارمولينكو والعيناوية يوم حلو ويوم مر

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عاد الأوكراني أندرى يارمولينكو، لاعب العين، لإثارة الجدل والحيرة وسط العيناوية، وبدا أنه يعيش مع جمهور العين «يوم حلو ويوم مر»، بعد ظهوره دون المستوى في مباراة فريقه أمام الجزيرة في ختام مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما أعاده لدائرة انتقادات وهجوم أنصار الفريق البنفسجي على منصات التواصل الاجتماعي، برغم أنه قدم مردوداً متميزاً في الجولة 15 أمام الظفرة، وكان أحد مفاتيح الفوز على فارس الغربية بتسجيله هدفاً رائعاً، وقبل ذلك في مباراة الجولة 14 أمام عجمان والتي استرد فيها، «بعضاً» من ثقة جماهير العين، بتسجيله هدفين برغم أنه شارك في تلك المباراة لمدة 45 دقيقة فقط.

علامات استفهام

وتعاقد العين مع يارمولينكو (33 عاماً) في يوليو الماضي، ولكنه لم يقنع العيناوية خلال الفترة الماضية وأثار علامات استفهام كبيرة وظل مثار غضب جماهير الفريق البنفسجي بسبب تواضع مستواه برغم السمعة الحسنة التي سبقته، ووصل الأمر لدرجة المطالبة باستبداله خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالية، ورحبت جماهير العين بتقارير متداولة عن انتقاله إلى أندية خارج الدولة.

والغريب أن يارمولينكو يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي العين هذا الموسم برصيد 8 أهداف، ومنذ قدومه للفريق البنفسجي شارك اللاعب في 17 مباراة بدقائق لعب (1236 دقيقة) منها 15 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين استبدل خلالها 11 مرة ودخل بديلاً مرتين، ومباراتين بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، استبدل خلالها مرتين، وحصل على 2 بطاقة صفراء.

وفي حال استمر اللاعب مع الفريق البنفسجي فهو مواجه بتحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة لتأكيد جدارته بارتداء الشعار البنفسجي، خصوصاً وأن العين يقاتل في جبهات عدة، فبالإضافة للدفاع عن لقب الدوري، فهو ينافس أيضاً على بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب التحدي القاري الكبير بدوري أبطال آسيا.

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