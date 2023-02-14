شباب الأهلي والظفرة.. رد اعتبار وطوق نجاة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي - أحمد عيسى

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يستضيف شباب الأهلي نظيره الظفرة في استاد راشد في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في افتتاح الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تم تقديم موعد المباراة، وإقامتها بشكل منفصل، نظراً لمشاركة «فرسان دبي» في دوري أبطال آسيا، إذ يلتقي الفريق والهلال السعودي، حامل اللقب، في الدور ثمن النهائي يوم 20 الجاري، في الدور ثمن النهائي القاري، في ملعب استاد الجنوب في قطر.

ويعد شباب الأهلي، مواجهة الظفرة، بروفة قوية ومهمة قبل لقاء الهلال، وفرصة لرد اعتباره من خسارة مواجهة الجولة الرابعة بنتيجة 2 - 3 بالإضافة للعودة إلى قمة الترتيب، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة، على أمل أن تخدمه نتائج باقي مباريات الجولة، بينما يسعى الظفرة إلى تكرار فوزه على شباب الأهلي، ووضع قدمه على أول طريق الخروج من المركز 13 قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

جهوزية

وأكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، جهوزية الفريق لخوض مباراة الظفرة، ومدى أهمية المواجهة، وقال: قمنا بتحليل الدور الأول من المسابقة، ووجدنا أن شباب الأهلي خسر 8 نقاط أمام الفرق غير المنافسة في اللقب، وهذا يوجب علينا أن نؤدي بقوة وتركيز ومن دون الاستهانة بالمنافسين في مثل هذه المباريات، حتى ننافس في المراكز المتقدمة في البطولة.

موقف حرج

وأشاد الكسندر فيلسوفينتش مدرب الظفرة بمستوى شباب الأهلي الذي يلعب للتتويج باللقب، كما أنه يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارة العالية، ولديه دافع إلى تحقيق الفوز لأنه يضع عينيه على الصدارة، ذاكراً أن ذلك يضاعف من صعوبة اللقاء على لاعبيه.

وقال: مهمتنا صعبة أمام منافس قوي ويجب أن نقاتل للخروج بنتيجة إيجابية، وخاصة أن موقفنا حرج في المنافسة وفي حاجة إلى الفوز بالنقاط ووضع حد للنتائج السلبية، مع تقديم مستويات جيدة ترضي طموح الجماهير التي تقف خلف الفريق وتدعمه معنوياً.

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