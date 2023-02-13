غدا.. شباب الأهلي يواجه الظفرة بدوري أدنوك ويستعد لـ"الاستحقاق الآسيوي"

المصدر: وام

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نظرا لاستحقاقه الآسيوي في دور الـ(16) لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين المقبل، يخوض شباب الأهلي مباراته بالجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، غدا “الثلاثاء”، فيما تقام باقي مباريات الجولة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

يستضيف شباب الأهلي فريق الظفرة غدا الثلاثاء على استاد "راشد" في دبي بدوري المحترفين قبل مباراته المقررة أمام الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، يوم "الإثنين" المقبل.

ويدخل شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، مباراة الغد طامحا في الحصول على النقاط الثلاث، وانتظار نتيجة الشارقة، بالجولة ذاتها، لاستعادة الصدارة التي فقدها الجولة الماضية، بعد تعادله أمام الوحدة 1-1؛ حيث يتصدر الشارقة المسابقة برصيد 34 نقطة.

ويأمل الظفرة صاحب المركز الـ13 قبل الأخير (7 نقاط)، في الخروج من دوامة النتائج السلبية وتحقيق الفوز للابتعاد قليلا عن منطقة الخطر بجدول المسابقة.

والتقي الفريقان في 25 مواجهة بعصر الاحتراف؛ ففاز شباب الأهلي في 11 مباراة، والظفرة في 5 منها، وكان التعادل حاضرا في 9 مباريات.

وأكد البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراة الظفرة، حيث تم إعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة للمباراة.

وأضاف: "لا ننظر إلى ترتيب الفريق المنافس في جدول الترتيب. كل المباريات بالنسبة لنا بنفس الأهمية، علينا أن نؤدي بقوة وتركيز، دون أي حسابات أخرى، وعلينا حصد النقاط الثلاث أمام جميع الفرق، للمنافسة في المسابقة".

وقال الصربي ألكسندر فيلسوفينتش المدير الفني لفريق الظفرة، إن فريقه يعمل بجد، للخروج من دوامة النتائج السلبية، والمنطقة الحرجة بجدول المسابقة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "شباب الأهلي من الفرق القوية، ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين، علينا التجهيز لهم جيدا".

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