صقور نادي الإمارات أبطال دوري تحت 14 سنة «ب»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حقق فريق صقور الإمارات تحت 14 سنة «ب» لقب بطولة الدوري، بعد أن تصدر المنافسة برصيد 51 نقطة، متقدماً على أقرب منافسيه دبا بـ11 نقطة.

وتوج أمس بلقب البطولة في احتفالية كبيرة نظمها النادي بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وجمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم ومنصور حسين إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الإمارات مشرف المراحل السنية وجمال أحمد القرصي عضو مجلس إدارة نادي الإمارات وسيف الزعابي نائب مشرف المراحل السنية بنادي الإمارات وراشد الرحبي منسق المراحل السنية وعدد من الأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المراحل السنية وأولياء أمور اللاعبين.

وكان الإمارات حقق الفوز على حتا في المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وجاء ترتيب الفرق العشرة المشاركة في المسابقة على النحو الآتي: الإمارات، دبا، البطائح، الرمس، حتا، العروبة، الحمرية، المدام، مسافي، التعاون.

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