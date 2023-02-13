15 هدفاً حصاد الجولة 21 لـ«الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز فريق حتا صدارته لدوري الدرجة الأولى، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، متفوقاً على أقرب منافسيه دبا الحصن بنقطتين، فيما تراجع الإمارات إلى المركز الثالث بـ38 نقطة في ظل غيابه عن المشاركة في مباريات الجولة 21.

وجرت خلال الجولة ثماني مباريات على مدار يومين، بواقع أربع مواجهات في كل يوم، حيث تعادل مسافي ومصفوت بدون أهداف، وفاز دبا الحصن على سيتي بهدف دون رد، وعاد الرمس بالعلامة الكاملة بتفوقه على الجزيرة الحمراء بثنائية نظيفة، وكسب بينونة ضيفه فرسان هسبانيا بهدفين لهدف.

وضمن مباريات اليوم الثاني تعادل التعاون والعربي بهدف لكل، وانتهت مباراة الفجيرة والعروبة سلبية، فيما فاز الحمرية على الذيد بثلاثة أهداف لهدف، وتفوق حتا على مضيفه جلف اف سي بهدفين مقابل هدف.

وبالنظر إلى نتائج المباريات نجد أن ثلاثاً منها انتهت بالتعادل فيما كانت شهدت المباريات الخمس المتبقية فوز فريق على الآخر، وتدنت نسبة التهديف في الجولة لتبلغ أقل من هدفين في كل مباراة، حيث سجلت الفرق 15 هدفاً في ثماني مباريات، مقابل 29 هدفاً في الجولة السابقة، وفشلت ستة فرق في تسجيل أي هدف، وهي مسافي ومصفوت، سيتي، الجزيرة الحمراء، والفجيرة والعروبة.

ومع نهاية الجولة 21 لا يزال حتا في الصدارة بـ43 نقطة، ودبا الحصن ثانياً بـ41، ثم الإمارات ثالثاً بـ38، يليه الحمرية وله 36 نقطة.

ولم يشهد صراع الهدافين جديداً حيث لا يزال البرازيلي دييغو فارياس مهاجم الإمارات في المقدمة برصيد 17 هدفاً، متفوقاً على أقرب منافسيه فارس الجابري لاعب العربي بأربعة أهداف، والذي يتساوى مع مهاجم العروبة فيليب استوبرفيك في 13 هدفاً، ويأتي خلفهما ليذييري نيفيس من الإمارات وكارلوس فيلهو من التعاون ولكل منهما 12 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز