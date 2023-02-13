لابا على «القمة» في صراع هدافي الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، صراع هدافي النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، وتربع على الصدارة برصيد 19 هدفاً بنهاية الجولة 16 من البطولة، في الوقت الذي توقف فيه أقرب منافسيه علي مبخوت مهاجم الجزيرة صاحب الترتيب الثاني برصيد 15 هدفاً عن مطاردته في الجولات الأخيرة.

وشهدت البطولة قبل عدة جولات منافسة قوية بين لابا ومبخوت على التواجد في صدارة قائمة الهدافين، ونجح مهاجم الجزيرة في التقدم والتواجد بالصدارة في بعض الجولات، لكن مهاجم العين نجح في التقدم عليه بعد أن واصل هز شباك المنافسين وأحرز 9 أهداف خلال الجولات الست الأخيرة، التي لم يغب فيها عن هز شباك المنافسين، وفيما أحرز لابا 3 أهداف في الجولتين الأخيرتين 15 و16، فإن مبخوت صام عن هز شباك المنافسين، ليصنع لابا الفارق بعدد 4 أهداف ويصعب المهمة على جميع منافسيه.

كما شهد الصراع تراجع جواو بيدرو مهاجم الوحدة الذي يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 11 هدفاً بعد تراجع واضح في معانقته لشباك المنافسين وغيابه عن الأهداف في الجولتين 15 و16، واستفاد فابيو ليما لاعب وسط الوصل من توقف ماكينة الأهداف البرازيلية، ونجح في الصعود للمركز الثالث برصيد 13 هدفاً بعد أن أحرز هدفين في شباك الوحدة بالجولة 14 وهدفاً في مباراة الجولة 15 أمام البطائح، لكنه غاب عن هز الشباك في المباراة الأخيرة أمام دبا والتي اكتفى فيها بصناعة هدف الفوز الوحيد لفريقه الذي انتهت عليه المواجهة.

وفي إنجاز يحسب للبرازيلي لورنسي دو لاعب البطائح تمكن من الارتقاء إلى المركز الخامس في قائمة هدافي البطولة برصيد 9 مع فريقه الذي يحتل المركز 11 في جدول الترتيب متقدماً على مهاجمين كبار مع أندية المقدمة، بعد أن نجح في هز شباك بني ياس في لقاء الجولة الأخيرة «16» بهدفين، ويأتي في المركز السادس سفيان رحيمي، وأندري يارمولينكو «العين»، كايو لوكاس «الشارقة»، وفراس بالعربي «عجمان» برصيد 8 أهداف لكل منهما.

غياب الوصيف

ومن المفارقات غياب نجوم شباب الأهلي، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، وفقد الصدارة في الجولة الأخيرة لمصلحة الشارقة بفارق نقطة، عن صدارة الهدافين، ويعتبر لاعباه كارتابيا وعمر خريبين الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 5 أهداف لكل منهما، في المركزين 15 و16 بقائمة صدارة هدافي الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز