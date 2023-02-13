فارس جمعة يغيب عن الوحدة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مدافعه فارس جمعة، في مواجهة البطائح بالجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، السبت المقبل، للإيقاف لتراكم الإنذارات، بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الوحدة وشباب الأهلي الأخير.

يفقد «العنابي» وللمباراة الثالثة على التوالي أحد لاعبيه بسبب البطاقات الصفراء بعدما غاب أدريان سيلفا عن لقاء كلباء بالجولة 15، وجواو بيدرو أمام شباب الأهلي، فيما بات لاعب خط الوسط البرازيلي آلان ماركيز مهدداً بالغياب عن لقاء الوحدة والنصر في الجولة بعد القادمة في حال حصوله على بطاقة صفراء أمام البطائح.

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