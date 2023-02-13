حتا يستعيد صدارة «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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استعاد حتا صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة) من دبا الحصن، بفوزه الصعب أمس على غلف إف سي 2 - 1 ليرفع رصيده إلى 43 نقطة. أحرز الثنائية كل من عبدالله جاسم والوافد الجديد محمد ريحانية، وللخاسر محمد ديوب، وأكمل «غلف» اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد فالفو ميندي في الدقيقة 87.

وصعد الحمرية للمركز الرابع بعد تخطيه للذيد بنتيجة 3 - 1 وجاءت الثلاثية عن طريق فتحي ساخي ومارديك كيفورك ومحمد إبراهيم، وأحرز للذيد يوسف تولو ووصل الحمرية إلى 33 نقطة. وتعادل التعاون والعربي 1 - 1، أحرز للتعاون البرتو وللعربي أنطونيو وطرد الحكم لاعب التعاون جوهر أحمد في الدقيقة الأخيرة، وانتهى ديربي الفجيرة والعروبة على وقع التعادل السلبي.

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