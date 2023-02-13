الأرجنتيني فاكوندو يقدم درساً في فن إدارة المباريات

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو، الذي شارك في مونديال قطر وأدار مباراة المغرب والبرتغال، درساً في فن إدارة المباريات خلال إدارته مباراة الوحدة وشباب الأهلي في الجولة 16 لدوري أدنوك، من خلال تحركاته الممتازة في الملعب ومتابعة الكرة بكل دقة وتركيز، وحسن التعامل مع اللاعبين، واعتبر رغبة كاراتيبيا في نيل ركلة جزاء تحايلاً، لكنه عاد واحتسب له ركلة جزاء صحيحة تماماً، كما احتج لاعبو شباب الأهلي على هدف التعادل للوحدة، فأيد حكم تقنية الفيديو قراره بصحة الهدف وفق تعديلات القانون، لكن جماهير شباب الأهلي وجهت له ملاحظة بعدم توفيقه في عدم طرد لاعب الوحدة فارس جمعة بعد عرقلته لكارتيبيا وهو في طريقه للانفراد بالمرمى.

جاء أداء قضاة الملاعب خلال الجولة المنتهية طيباً باستثناء بعض الملاحظات مثل استمرار سلبية حكم تقنية الفيديو في بعض حالات اللعب التي تحدث داخل منطقة الجزاء، ومنها ركلة جزاء غير محتسبة لفريق خورفكان نتيجة لمس مدافع النصر الكرة بيده داخل المنطقة، مما أثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف، وتساهل الحكام في اتخاذ قرارات إدارية بحق بعض اللاعبين الذين يستخدمون العنف والتهور وإيذاء المنافس، كما حدث في مباراة دبا مع الوصل، والجزيرة مع العين.

حالات تحكيمية

* خالد عيسى حارس العين كان يستحق الطرد للمس الكرة بيده خارج المنطقة* تدخل إيجابي من حكم تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء للشارقة

* قرار صحيح للحكم بإلغاء هدف لعجمان بداعي التسلل

* هدف البطائح الأول صحيح ولا وجود لشبهة التسلل

* احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح بني ياس نتيجة لمس الكرة باليد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز