ركلات الجزاء.. حلاوة ومرارة بين البطائح وبني ياس

المصدر: دبي - علي الظاهري

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رغم حصول البطائح وضيفه بني ياس على نقطة في المباراة الأخيرة ضمن منافسات الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، إلا أن التعادل جاء بطعم الخسارة لكلا الفريقين عطفاً على المشهد العام في المباراة، حيث لم يحافظ «الراقي» على تقدمه بهدفين بعد ريمونتادا «السماوي» الذي قلب تأخره إلى ثلاثة أهداف لكن استقبل هدف التعادل قبل نهاية المباراة من ركلة جزاء لصالح البطائح.

شعور المرارة والحلاوة اجتمع لدى كلا الفريقين بسبب ركلات الجزاء التي أهدت بني ياس التعادل ثم التقدم عبر لاعبه نيكولاس خيمينيز ليخرج البطائح بنقطة بعد كسب ركلة الجزاء الثالثة في المباراة سددها جواو نوفايس قبل نهاية اللقاء بنحو عشر دقائق.

أخطاء فردية

وقال المغري سعيد شخيت مدرب البطائح إن الأخطاء الفردية للاعبين وراء الخروج بتعادل أمام بني ياس رغم إنهاء الشوط الأول بنتيجة التقدم بهدفين مقابل لا شيء، مشدداً على ضرورة معالجة الأخطاء وتفاديها في مباراة الجولة المقبلة أمام الوحدة. وأشار شخيت إلى أن فريقه حصل على العديد من الفرص لكن اللاعبين لم يستغلوها بالصورة المطلوبة، وأكد على اللاعبين أن الفريق الذي يهدر الفرص يستقبل أهدافاً، وذلك ما حدث في الشوط الثاني، مؤكداً أنه يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

مشاعر مختلطة

من جهته، قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن المشاعر اختلطت بعد مباراة البطائح، حيث إن سعادته لم تكتمل بالعودة والتقدم على أصحاب الأرض، لكنه فوجئ بالأخطاء الكثيرة التي وقع فيها فريقه ومنهما خطآن سهلان استغلهما المنافس، إضافة إلى هدر العديد من الفرص خصوصاً في الشوط الأول الذي ضاعت فيه نحو 5 فرص محققة، والتي شعر من خلالها أن بني ياس سجل 6 أهداف وليس 3 في المباراة.

وأضاف مدرب بني ياس إنه ليس راضياً عن الحصول على 19 نقطة حتى الآن ويتطلع إلى قيادة الفريق لحصد المزيد من النقاط في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يريد تبرير الموقف بالأعذار لكن الفريق مر بظروف بعد تعرض العديد من اللاعبين لإصابات المهاجم البرازيلي رافائيل إلياس الذي سيطول غيابه عن الملاعب.

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