«الإمبراطور» يزاحم في الصدارة

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، محمد فضل، علي الظاهري

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قلص الوصل الفارق مع الشارقة متصدر دوري أدنوك للمحترفين، إلى نقطتين فقط، بفوزه أمس خارج ملعبه على دبا الفجيرة 1 - 0 بالجولة 16 للبطولة، سجل الهدف الأرجنتيني توماس شانكلاي في الدقيقة 32، ووصل رصيد «الإمبراطور» إلى 32 نقطة، منفرداً بالمركز الثالث، ومزاحماً أهل القمة، فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند أربع نقاط فقط، متلقياً الهزيمة 14 بالدوري.

موقعة

وصعد العين إلى المركز الرابع، بوصوله للنقطة 31، عقب حسمه موقعة الجزيرة بـ «ريمونتادا» مثيرة، بنتيجة 3 - 2 باستاد هزاع بن زايد، ونجح «الزعيم» في قلب الطاولة على منافسه، وحول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين، وسجل التوغولى لابا كودجو هدفين في الدقيقتين 37، و92، وجاء الثاني من ركلة جزاء، وأحرز سفيان رحيمي هدفاً للفريق في الدقيقة 70، بينما سجل للجزيرة كل من أوليفيرا وعبد الله رمضان في الدقيقتين 24 و29.

تعادل

وحسم التعادل مواجهة البطائح وضيفه بني ياس بنتيجة 3 - 3، في مباراة مجنونة باستاد الشارقة، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 15 نقطة، و«السماوي» إلى 19 نقطة، سجل أهداف البطائح لورنسي دو في الدقيقتين 5 و25، وجواو نوفايس من ركلة جزاء في الدقيقة 83، بينما أحرز لبني ياس سهيل النوبي في الدقيقة 51، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 63 و77.

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