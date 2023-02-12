عادل تاعرابت.. بصمة في 8 نقاط

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قاد المغربي عادل تاعرابت فريقه النصر لتحقيق فوز ثمين للغاية في صراع ضمان البقاء في دوري أدنوك للمحترفين على حساب خورفكان بهدف دون رد مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة 16. وتلقى تاعرابت عرضية من زميله محمد برغش حولها إلى هدف بعيار الذهب للعميد في الدقيقة 69، ويمنحه 3 نقاط غالية رفعت رصيده إلى 14 نقطة.

وترك تاعرابت بصمة واضحة في آخر 8 نقاط حققها العميد في مسابقة الدوري، حيث سجل أحد هدفي النصر في شباك البطائح (2-2) في الجولة 12، ثم سجل هدف العميد في مباراة الشارقة (1-1) في الجولة 13 وهدف الفوز أمام الظفرة في الجولة 14، واختطف هدف الفوز في المباراة الأخيرة أمام خورفكان.

وشارك تاعرابت في 13 مباراة في دوري المحترفين منذ انضمامه للنصر في سبتمبر الماضي بديلاً للبرازيلي جاجا، سجل فيها 4 أهداف ولعب 477 تمريرة منها 21 تمريرة مؤثرة. وفي غياب المهاجم المؤثر في تشكيلة النصر، أصبح تاعرابت الهداف الجديد للفريق وانتزع نجومية الفريق من البرتغالي توزي هداف العميد في الموسم الماضي. وأكد تاعرابت أن الفوز الأخير يمنح الفريق ثقة أكثر وعزيمة لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم إلى المنطقة الآمنة .

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