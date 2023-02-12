دبا الحصن يستعيد قمة «الهواة»

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد دبا الحصن قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بشكل مؤقت بعد فوزه الصعب على ضيفه سيتي بهدف لوان اوليفيرا، ووصل الفريق إلى 41 نقطة في المقدمة وتغلب الرمس على الجزيرة الحمراء بثنائية باولو هنريكي وشهدت المباراة طرد لاعبين من الجزيرة هما ماجد العزيزي وبراين فينو في الدقيقتين 4، 68.

وحسم بينونة معركة القاع ضد ضيفه فرسان هيسبانيا وفاز عليه 2 - 1 أحرز الثنائية دينلسون، وللخاسر كوستا، وأكمل فرسان هيسبانيا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد رمضان الماس، وتعادل مسافي ومصفوت سلبياً. ويلتقي اليوم غلف مع حتا، الفجيرة مع العروبة، الحمرية مع الذيد، التعاون مع العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز