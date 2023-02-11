الظفرة يخسر 6 نقاط في الجولة 16

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر الظفرة 6 نقاط في الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، بخسارته أمام ضيفه إتحاد كلباء،ونجاح «النصر» منافسه المباشر على البقاء في تحقيق فوز ثمين على ضيفه خورفكان بهدف، رفع به رصيده إلى 14 نقطة ليصبح الفارق بين الفريقين 7 نقاط لمصلحة «العميد» وبالتالي يكون الظفرة في حاجة إلى 7 نقاط خلال الثلاث مواجهات المقبلة حتى يتمكن من الوصول إلى 14 نقطة والتساوي مع العميد في عدد النقاط، في مهمة تبدو صعبة.

وتعد الجولة 16،الأسوأ للظفرة في مشوار البطولة، ولكن رغم الأزمات التي تعرض لها الفريق، لكنه مازال متماسكاً ويسعى بقوة للخروج من الوضع الحرج الحالي ،حتى ينجح في المحافظة على تواجده مع المحترفين.

ويحل الفريق ضيفاً على شباب الأهلي في الجولة المقبلة ويسعى «فرسان دبي» للعودة من جديد إلى الصدارة بعد أن خسر نقطتين في الجولة 16 بالتعادل أمام الوحدة، الشئ الذي يزيد دافع فوزه في اللقاء خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره كما أنه يسعى للثأر من الخسارة التي تعرض لها أمام الظفرة في جولة الذهاب.

عودة

وأكد عبد الله سلطان قائد وحارس مرمى الظفرة، أن فريقه سيقاتل للبقاء ولن يستسلم، مؤكداً مقدرة زملائه على العودة للإنتصارات وتقديم افضل المستويات وأضاف: لدينا العديد من المباريات وهنالك فرصة كافية من أجل العودة.

ورفض عبد الله سلطان، توقعات هبوط الظفرة وقال: إن الوقت مازال مبكراً لمثل هذه الآراء، ذاكراً أن نتيجة إيجابية واحدة يمكن أن تغير من واقع فريقه للأفضل وتمنحه الدافع لحصد المزيد من النقاط التي تضمن له البقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز