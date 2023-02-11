الشارقة يسترد الصدارة بعد 19 يوماً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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نجح الشارقة في استرداد صدارة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين بعد 19 يوماً فقط، كانت فيه تحت سيطرة شباب الأهلي الذي اعتلى الترتيب في ختام الدور الأول بعد تعثر الشارقة بالتعادل في ملعبه مع النصر 1-1، ومن المفارقات أن يحصل الشارقة على الصدارة بسيناريو شباب الأهلي ذاته في الحصول عليها وأن يكون عجمان قاسماً مشتركاً في انتقال الصدارة هنا وهناك، المرة الأولى بخسارته من شباب الأهلي 1 - 3 في الجولة 13 والثانية بخسارته من الشارقة 0 - 4 في الجولة 16 مع تعثر شباب الأهلي بالتعادل 1 - 1 مع الوحدة.

تألق

وضرب الشارقة غير عصفور بفوزه الكبير على عجمان، ليس فقط في حصوله على صدارة الترتيب، وإنما أيضاً في الظهور القوي لمحترفه الجديد جورج دجانيني وتألقه الكبير في المباراة إذ وضع بصمته من أول مباراة، وكان مفتاح الفوز في المباراة بعد أن افتتح التسجيل وأسهم في صناعة الهدف الثالث لزميله باكو ألكاسير كما أسهم في صناعة الفرصة التي جاءت منها ركلة الجزاء وسجل منها بيانيتش الهدف الثاني وقام بمحاولات أخرى للتسجيل أنقذها حارس عجمان علي الحوسني.

إعجاب

ولم يخفِ مدرب الشارقة كوزمين إعجابه بما قدمه المحترف دجانيني، وقال بعد المباراة إن دجانيني قدم مستوى فوق المتوقع، ولا سيما أنها المباراة الأولى له بعد 3 أيام فقط من انضمامه للفريق، وعبر كوزمين عن سعادته بما قدمه فريقه، مشيراً إلى أن الشوط الأول امتاز بالانضباط التكتيكي أمام منافس خطير يجيد الهجمات المرتدة، وقال كوزمين إنه من الجيد أن تكون لديه صعوبات في اختيار تشكيلة المباريات بدلاً من حالات النقص، وأشار إلى ضرورة التركيز والتفكير في مواجهة خورفكان القادمة ثم نهائي السوبر.

اعتراف

وفي المقابل اعترف غوران مدرب عجمان باستحقاق الشارقة الفوز، والأخطاء التي وقع فيها فريقه وأدت للخسارة برباعية، وقال: الشارقة كان الأفضل وكانت لديه الدوافع والطاقة للفوز بالمباراة في سباق الصدارة واستغل كل الأخطاء وإن فريقه حاول الاستحواذ على الكرة بقدر المستطاع ولم يحالفه التوفيق مشيراً إلى أن الشارقة لعب بتكتيك دفاعي عالٍ في الحصول على الكرة ويجب التعلم مما حدث والاستعداد للمباراة المقبلة أمام دبا، وأوضح أن كل أخطاء فريقه تم استغلالها ليسجل المنافس رباعية.

[ الشارقه تغلب على عجمان واستعاد القمة | تصوير : سالم خميس ]

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