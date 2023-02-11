خيمينيز: أحترم غضب جمهور الوحدة وتبديل بيريرا لهذا السبب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبدى الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة تفهمه لغضب وحزن جماهير العنابي بعد تعادل فريقه مع شباب الأهلي مساء أول من أمس في الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، والتفريط في فرصة التقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب والإبقاء على فارق النقطة في الصدارة.

وهاجمت جماهير الوحدة مدربها في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بسبب التغييرات التي أجراها، خصوصاً بعد إخراج البرازيلي ماتيوس بيريرا ودخول البرتغالي جيانلوكا مونيز بدلاً منه.

وفشل الوحدة في فك عقدته على ملعبه أمام شباب الأهلي في دوري المحترفين بعدم الفوز على مدار 14 عاماً على أرضية ستاد آل نهيان، إضافة إلى أن الفريق عجز عن تحقيق الفوز على «الفرسان» للمباراة الثالثة هذا الموسم، بعدما خسر في الدور الأول 1-2 وودع منافسات كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي.

وقال خيمينيز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:«أحترم غضب وحزن جماهير الوحدة، ولكن علي حماية عناصر الفريق، بعض الجماهير غضبت بسبب تغيير بيريرا، ولكن اللاعب لم يلعب لمدة 90 دقيقة منذ نوفمبر الماضي، ولذلك كنت مطالباً بحمايته حتى لا نخسره في المباريات القادمة».

وأضاف:«خضنا اللقاء بـ 18 لاعباً نتيجة وجود غيابات، وأعتقد أننا قدمنا كل شيء، والوحدة حالياً أفضل من المرحلة السابقة خاصة في بداية الموسم، فأين كنا قبل أشهر؟، وأين أصبحنا الآن، حيث نقاتل مع فرق المقدمة وننافس على الصدارة». وتابع:«الفريقان بحثا منذ البداية عن الفوز، استقبلنا هدفاً من ركلة جزاء بعد خطأ من المدافع، وكان علينا العودة في النتيجة، وهو ما نجحنا في تحقيقه».

غياب

وعن تأثير غياب جواو بيدرو على هجوم الفريق، أوضح خيمينيز أن بيدرو يساعد الفريق كما يفعل سيباستيان تيغالي الذي قدم مردوداً جيداً، والفريق مجبر على إشراك عدد معين من اللاعبين الأجانب والمقيمين، ولذلك ركزنا على تحسين الدفاع باللعب بالثلاثي علاء زهير وروبن ولوكاس بيمنتا.

وقدم خيمينيز اعتذاره بسبب حصوله على البطاقة الصفراء للاعتراض، مؤكداً أنه يحاول حماية والدفاع عن حقوق الفريق، ولكنه يعترف بخطئه غير المبرر.

من جهته وصف البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي التعادل بأنه «تعادل بطعم الخسارة»، وقلل في الوقت ذاته من فقدان فريقه لصدارة جدول الترتيب لحساب الشارقة، بعدما تراجع شباب الأهلي للمركز الثاني برصيد 33 نقطة.

وقال جارديم عقب اللقاء:«مباراة قوية بين الفريقين، والوحدة فريق منظم وحرمنا من بناء الهجمات بشكل جيد، ولكننا نجحنا في الشوط الثاني في خلق فرص عدة للتسجيل».

وأضاف:«لعبنا بدافع الفوز، وراض عن أداء وتطور اللاعبين، مقارنة بفرق أخرى دعمت صفوفها بعناصر جديدة في الميركاتو الشتوي، بالطبع لست راضياً عن التعادل الذي جاء بطعم الخسارة.

وتابع:» خسارة الصدارة ليست بالمشكلة الكبيرة ولم نخسر في آخر مباراتين أمام الشارقة والوحدة رغم دعم صفوفهما بلاعبين جدد، وفي بداية الموسم لم يكن أحد يثق في قدرة الفريق على المنافسة بناء على النتائج، إلا أن الوضع حالياً مختلف ونجحنا في التطور والتواجد في صلب المنافسة.

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