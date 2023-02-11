الحصن يستعيد صدارة الهواة بشكل مؤقت

المصدر: متابعة – محمد فضل

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استعاد دبا الحصن صدارة دوري الهواة بشكل مؤقت، بعد فوزه الصعب اليوم على ضيفه سيتي بهدف اللاعب لوان أوليفيرا، ليصل الفائز برصيده إلى 41 نقطة في المقدمة، ويتحول حتا الذي يلاقي غلف إف سي «الأحد» للوصافة، برصيد 40 نقطة، وفاز الرمس على جاره الجزيرة الحمراء بثنائية باولو هنريكي.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الجزيرة، هما ماجد العزيزي وبراين فينو في الدقيقتين 4، 68، وحسم بينونة معركة القاع ضد ضيفه هيسبانيا، وفاز عليه 2/1، أحرز الثنائية دينلسون، ولهيسبانيا اللاعب كوستا، وأكمل الخاسر المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد رمضان الماس، وتعادل مسافي ومصفوت سلبياً، ويلتقي «الأحد» غلف ضد حتا، الفجيرة والعروبة، الحمرية والذيد، التعاون والعربي.

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