الوصل يعمق جراح النواخذة ويقترب من الصدارة

المصدر: دبا – محمد فضل، تصوير – زيشان احمد

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قلص الوصل الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر إلى نقطتين بعد فوز الإمبراطور اليوم خارج القواعد على دبا الفجيرة بهدف الأرجنتيني توماس شانكلاي الذي أحرزه في الدقيقة 32 ليصل الفائز برصيده إلى 32 نقطة في وقت تجمد فيه رصيد النواخذة عند أربع نقاط فقط بعد مرور 16 جولة على انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين لتزداد وضعية الفريق حرجاً ويتلقى الهزيمة رقم 14 في المسابقة.

وضرب الوصل حصاراً محكماً منذ الدقائق الأولى لانطلاقة المباراة بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب ويساعد اللاعبين في خوض المباراة بأريحية، ويستمر الضغط الوصلاوي حتى الدقيقة 32 والتي شهدت تسجيل الإمبراطور لهدف التقدم عن طريق الأرجنتيني توماس شانكلاي، الذي حول عرضية فابيو ليما السحرية برأسه يسار حارس دبا حميد عبد الله بهدف انتهى عليه الشوط الأول.

وفي شوط المدربين بدأ لاعبو دبا في التحرر والتقدم نحو المنطقة الأمامية لأجل إدارك التعادل وأهدر البرازيلي ايدو فرصة مؤكدة لمصلحة دبا بعد أن واجه حارس الوصل خالد السناني، لكن اللاعب أهدر الكرة برعونة في الدقيقة 68. ووجد علي صالح أكثر من فرصة لزيادة الغلة دون أن تتغير النتيجة، والتي انتهت بفوز الإمبراطور بهدف دون رد.

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