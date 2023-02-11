تعادل مجنون بين البطائح وبني ياس

المصدر: الشارقة- علي الظاهري- تصوير - زيشان أحمد

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حسم التعادل مواجهة البطائح وضيفه بني ياس، بعد تعادلهما 3-3 في مباراة مجنونة، احتضنها استاد الشارقة لحساب الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11، بعد هذا التعادل، و«السماوي» إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

سجل أهداف البطائح لورنسي دو، في الدقيقتين 5 و25، وجواو نوفايس في الدقيقة 83، بينما سجل لبني ياس سهيل النوبي في الدقيقة 51، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 63 و77.

جاءت المباراة قوية من بدايتها، بعد تسجيل البطائح هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب لورنسي دو، والذي واصل تألقه في المباراة، بعد أن عزز تقدم فريقه بتسجيل ثاني الأهداف، مستغلاً وجود ثغرة في دفاع بني ياس.

واختلف المشهد في الشوط الثاني، بعد أن نجح بني ياس في الضغط على أصحاب الأرض، وترجمة سيطرته بتقليص الفارق، عن طريق هدف اللاعب سهيل النوبي، بعد استلامه كرة مثالية من زميله بوناموس، ليعيد نيكولاس خيمينيز المباراة إلى نقطة البداية، بتسجيله الهدف الثاني لـ «السماوي» من ركلة جزاء، تسبب بها حارس البطائح زايد الحمادي.

واستمرت هجمات بني ياس، لينجح في قلب النتيجة، بعد كسب ركلة جزاء ثانية، بسبب وجود لمسة يد نفذها خيمينيز وسددها داخل الشباك.

واستمرت الإثارة في المباراة، بعد أن عاد البطائح بتسجيل هدف التعادل، بعد أن احتسب الحكم يحيى الملا ركلة جزاء لصالح «الراقي»، وهي الثالثة في المباراة، لينجح جواو نوفايس في ترجمتها إلى هدف.

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