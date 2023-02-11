شباب الأهلي وبني ياس في إياب نهائي دوري الطائرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحل شباب الأهلي، ضيفاً على بني ياس في السابعة من مساء اليوم، في مباراة إياب الدور النهائي من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، ويدخلها «السماوي» بطموح تكرار الفوز بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، ليتوج بطلاً للدوري،فيما يسعى «فرسان دبي»، للفوز وتأجيل الحسم إلى مباراة فاصلة تقام الأربعاء المقبل، على ملعب محايد يحدده اتحاد اللعبة. ويدخل شباب الأهلي، الدور النهائي للدوري مدافعاً عن الدرع الذي توج به الموسم الماضي. (دبي- إيهاب زهدي)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز