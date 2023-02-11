الشارقة إلى الصدارة وتراجع شباب الأهلي للوصافة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد صادق أحمد عيسى

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فاز الشارقة أمس على ضيفه عجمان 4 - 0، بالجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ووصل إلى الصدارة بالنقطة 34 وفقد شباب الأهلي القمة بتعادله مع الوحدة بالجولة نفسها 1 - 1، متراجعاً للمركز الثاني بالنقطة 33 .

وشهدت مباراة الشارقة وعجمان تألق محترف الشارقة الجديد جورج دجانيني الذي نجح في هز شباك «البرتقالي» في الدقيقة 28، وأضاف الاهداف الثلاثة الاخرى كل من بيانيتش من ركلة دزاء بالدقيقة 36 ،وألكاسير في الدقيقة 62، وسالم صالح بالدقيقة 88 ،وفي استاد آل نهيان، فقد شباب الأهلي نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الوحدة 1 - 1، ووصل الوحدة للنقطة 31 وبقي ثالثاً، تقدم شباب الأهلي عن طريق كارتابيا من ركلة جزاء بالدقيقة 64، وتعادل للوحدة التونسي علاء زهيرفي الدقيقة 78.

وأنقذ محمد الشامسي حارس الوحدة فريقه من هدف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعدما تصدى لانفراد صريح للبديل حارب عبد الله.

وتغلب النصر على خورفكان باستاد آل مكتوم بهدف المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 69، ووصل إلى 14 نقطة.

وانتزع اتحاد كلباء فوزاً ثميناً على مضيفه الظفرة 2 - 0 أحرز الهدفين دانيل بيسا وحبيب الفردان بالدقيقتين 75

و (90 + 4)، ووصل «النمور» إلى 24 نقطة.

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