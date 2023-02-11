العين يكافئ لابا بعقد طويل الأمد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

كافأ نادي العين هدافه التوغولى لابا كودجو، بالتوقيع معه على عقد جديد طويل الأمد، حسب بيان لشركة الكرة العيناوية نشره الموقع الرسمي، وفيما لم يتسن الحصول على تأكيدات رسمية من مسؤولين داخل النادي بخصوص مدة العقد الجديد، أكدت مصادر أن العقد يمتد حتى 2026 وهو الأمر الذي وجد تفاعلاً إيجابياً واسعاً من جماهير النادي التي عبرت عن سعادتها باستمرار المهاجم المتميز مع الفريق لفترة طويلة أخرى، ويعتبر التمديد للابا بمثابة حافز كبير للعيناوية قبل ساعات من مباراة قمة أبوظبي المصيرية أمام الجزيرة اليوم.

وأعرب كودجو «31 عاماً» عن شكره لإدارة نادي العين لتجديد الثقة به، وأكد سعادته بالانتماء للنادي، وكشف عن حصوله على عروض عدة من أندية أخرى ولكنه قرر البقاء في العين لأنه يشعر بالراحة في ظل أجواء مثالية تسودها روح الأسرة الواحدة، وأكد أنه يرغب في الحصول مع الفريق على المزيد من الألقاب والبطولات محلياً وداخلياً.

وتعاقد العين لأول مرة مع لابا، في يونيو من عام 2019، لمدة ثلاث سنوات،وأكد اللاعب جدارته وأظهر تألقاً كبيراً في جميع المباريات ليعيد لأذهان الجماهير العيناوية ذكرى الهداف الغاني الأسبق جيان، وحصل لابا على لقب الهداف في الموسم الماضي، بالإضافة لأفضل أجنبي، وصاحب أجمل هدف بالموسم نفسه.

وحسب إحصائيات عيناوية خلال 3 مواسم ونصف الموسم شارك لابا في 104 مباريات بجميع البطولات بمعدل دقائق لعب 8782 دقيقة، وسجل 90 هدفاً، وأحرز ثنائية 12 مرة، وهاتريك 3 مرات، وسوبر هاتريك 4 مرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز