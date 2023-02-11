«دولية السباحة» في مجمع حمدان الرياضي 17 مارس

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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ينظم اتحاد السباحة، بطولة كأس الإمارات الدولية للسباحة في مجمع حمدان الرياضي أيام 17 و18 و19 مارس المقبل، ضمن سلسلة بطولات كأس الإمارات للسباحة بمستوياتها المختلفة، وسيتم فتح المجال أمام الأندية الخارجية والمنتخبات للمشاركة، بالإضافة للأندية المحلية والأكاديميات، لزيادة قوة البطولة.

وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة، أنه تم اعتماد البطولة للسباحين أصحاب الخبرة لتأهيلهم للالتحاق بمنتخبات بلادهم، في السباقات الدولية. وأكد أن التدرج في البطولات مع إقامة بطولة صاحب السمو رئيس الدولة خلال الفترة الماضية، ساهم في اتساع قاعدة المشاركين في بطولات الاتحاد.

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