«صافرة» محمد عبد الله تتحدى الشائعات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اجتاز الحكم المونديالي محمد عبد الله اختبار اللياقة البدنية، وأصبح جاهزاً للمشاركة في إدارة منافسات دوري أدنوك للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الجولة 17 بداية العودة للملعب من جديد بعد أن خضع لفترة التقاط الأنفاس، بعد عودته من المشاركة الناجحة في كأس العالم 2022، والاستمتاع بالأجواء العائلية مع أسرته عقب غياب طويل عنها. وتألق حكمنا الدولي محمد عبد الله في مشاركته بمونديال قطر، وظهر محمد عبد الله بمستوى متميز، مع باقي الطاقم الإماراتي محمد الحمادي وحسن المهري، الذين كانوا محل إشادة خبراء التحكيم في المونديال.

شائعات

وأثار غياب الحكم الدولي المونديالي محمد عبدالله عن إدارة مباريات دوري «أدنوك للمحترفين»، منذ الجولة 11، انتشار العديد من الشائعات حول عدم ظهور الحكم المميز، في منافسات الدوري.

وقال البعض إنه على خلاف مع لجنة الحكام، وقال آخرون إنه يفكر في الاعتزال، ولكن الدولي محمد عبد الله أكد أن كل ما صدر خلال الفترة الماضية هو شائعات، وأن علاقته قوية مع لجنة الحكام، التي تعتبر من الداعمين لمسيرته التحكيمية الدولية والمحلية، وأنه سيبدأ الاستعداد الجدي من أجل المشاركة في كأس آسيا المقبلة، بنهاية العام الحالي في الدوحة.

ويعتبر غياب محمد عبد الله خلال الفترة الماضية لمدة شهر تقريباً «استراحة محارب» منذ آخر مهمة دولية، حيث يسعى لالتقاط الأنفاس بعد جهد دولي وقاري كبير خلال الفترة الماضية، ما عرّضه للإجهاد، كما أنه ابتعد عن أسرته لفترات طويلة، ففضل الراحة حتى يستعيد نشاطه، وهو يكتفي حالياً بتدريبات بدنية يومية، استعداداً لإدارة منافسات الدوري خلال الجولات المقبلة.

انتظار فرصة

من جهة أخرى ينتظر حكما الدرجة الأولى، أحمد سالم ومحمد عبيد خادم، فرصة للمشاركة في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، خاصة بعد ظهورهما بشكل متميز خلال إدارة منافسات دوري الدرجة الأولى، وسبق لمحمد عبيد، وهو من الشباب الواعد، إدارة مباراة الوحدة مع الظفرة، وظهر خلالها بمستوى طيب، وأدار عدة مباريات كحكم فيديو.

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